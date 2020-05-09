Жемалетдинов: «На самоизоляции сижу дома, играю в CS и тренируюсь»

Полузащитник «Локомотива» рассказал о том, чем он занимается во время самоизоляции.

На самоизоляции сижу дома, играю в Counter-Strike и тренируюсь. Как и все ребята, я уже схожу с ума. Хочется играть в футбол. Слышал, что чемпионат могут возобновить в июне, но не факт. Будем надеяться. Тренировки дома самые обычные — бегаю на дорожке, пресс, ноги, руки. Иногда выхожу в магазин. Ездил к родителям на дачу. А так, никуда не выезжаю. Хочется уже просто сходить в людное место, увидеться с пацанами.