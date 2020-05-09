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Жемалетдинов: «На самоизоляции сижу дома, играю в CS и тренируюсь»

сегодня, 09:08

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов рассказал о том, чем он занимается во время самоизоляции.

На самоизоляции сижу дома, играю в Counter-Strike и тренируюсь. Как и все ребята, я уже схожу с ума. Хочется играть в футбол. Слышал, что чемпионат могут возобновить в июне, но не факт. Будем надеяться. Тренировки дома самые обычные — бегаю на дорожке, пресс, ноги, руки. Иногда выхожу в магазин. Ездил к родителям на дачу. А так, никуда не выезжаю. Хочется уже просто сходить в людное место, увидеться с пацанами.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 09:20
Надо бы проверить
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:19
Играть и тренировки. Больше нечего...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:14
Такое желание у многих но увы.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:12
результат посмотрим)))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:10
Посмотрим что получится, когда выйдет на поле.
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