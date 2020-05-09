Мостовой: «В Бундеслиге будет много интересных матчей»

Экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал новость о возобновлении чемпионата Германии.

Страшно было бы выходить на поле после этой ситуации с коронавирусом. Я до сих пор не верю, что в Германии будут играть. Доктора должны быть все время рядом с таким количеством футболистов.

Они контролируют ситуацию, да, а представляете, если будет столкновение, игроки упадут друг на друга. Врачи должны будут подбежать сразу и делать тест всем, что ли?

Сколько времени после такого простоя заняло бы у меня на восстановление? За себя ответить не смогу, все это индивидуально. Все в разном состоянии пришли к карантину, находятся в нем. Я могу гарантировать только одно — сейчас начнется чемпионат Германии, и результаты будут удивительными для многих.

Будет много интересных матчей, непредсказуемых. Не удивлюсь, если «Бавария» выйдет и проиграет 1:4 «Хоффенхайму», например.