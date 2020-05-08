Генич – о Николиче: «Балканские тренеры пластилиновые»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о возможном назначении серба на пост главного тренера «Локомотива».

Только время покажет, насколько это разумный выбор. Все балканские тренеры имеют свою философию. Они такие пластилиновые. Это хорошие тренеры для агентов и людей, находящихся рядом с клубом. У него нет такого послужного списка, чтобы прийти в команду, которая два года назад была чемпионом страны и два года подряд играет в Лиге чемпионов. Болельщики бы поняли, если бы была какая-то преемственность. Пашинин или Евсеев.

Если сравнивать с Божовичем, то куда приходил Миодраг? В «Амкар». А тут «Локомотив». Клуб с другими ресурсами и возможностями. Сёмин вообще не заслужил такой уход. Он заслужил чемпионский коридор, чтобы ему поаплодировали. А потом он скажет: «Спасибо! Я устал и ухожу».