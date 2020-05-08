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Комбаров: «Нужно доиграть чемпионат, максимально уплотнив график»

сегодня, 21:48

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился мнением о возможном завершении РПЛ.

Если не доигрывать чемпионат, как определить чемпиона и тех, кто вылетит? Самое справедливое — это доиграть. Чтобы не осталось вопросов ни по вылету, ни по чемпионству, ни по Лиге чемпионов. Надо доиграть, максимально уплотнив график. Ничего страшного не случится, даже если будем играть три матча в неделю.

Следующий сезон? Тоже не страшно, если пауза перед ним будет минимальной. Мы и так уже два месяца отдыхаем. Если сейчас возвращаться, то никто не будет в оптимальной форме. Результаты будут скомканы, где-то несправедливы, кому-то не повезёт. Но по крайней мере это будут зафиксированные результаты. Тут выиграют те, кто лучше подготовится, и те, у кого будут более вариативные составы. Но это уже вопросы к клубам, тренерам.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:51
это не секрет)))
shlomo
shlomo
сегодня в 21:51
Согласен с Димой
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