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Хавбек «Уфы» Тилль: «Ситуация с коронавирусом в России всё хуже и хуже»

сегодня, 04:56

Полузащитник «Уфы» Оливье Тилль в интервью люксембургскому изданию рассказал об обстановке в России в период пандемии коронавируса.

После приостановки чемпионата мы ещё какое-то время тренировались дважды в день, но затем прекратили и занятия. Сначала нам сказали, что мы не будем тренироваться весь следующий месяц, но количество заражённых стало постепенно расти, и за последние три недели Россия преодолела рубеж в 150 тысяч инфицированных. В больницах больше нет мест.

Ситуация становится всё хуже и хуже. В день регистрируется по 10 тысяч новых случаев. В городах вроде Москвы и Санкт-Петербурга происходит катастрофа!

В Башкортостане обстановка спокойнее. Пока в республике с населением около 4 миллионов человек было зафиксировано 1200 случаев – это не слишком большие цифры. Здесь всё закрыто, конечно, за исключением продуктовых магазинов. Их в городе довольно много, так что больших очередей нет, и мы можем нормально совершать покупки. Только выходя из дома, необходимо надевать маску.

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков ранее раскритиковал предпринятые властями России меры по борьбе с коронавирусом.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 05:12
Везде не очень хорошо.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 04:58
Ситуация такая, что цифры растут но пока не хуже чем в других странах.
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