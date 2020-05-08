Селюк: «У меня нет личных счетов с Кикнадзе»

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о своих взаимоотношениях с гендиректором «Локомотива» Василием Кикнадзе, а также о привлечении его к ответственности за смерть воспитанника «железнодорожников» .

Нет у меня никаких личных счетов с Кикнадзе. Вы думаете, я хочу, чтобы его посадили? Нет, не хочу. Но мне кажется важным, чтобы такие проблемы не замалчивали. И уж как минимум люди, виновные в таких трагедиях, не могли бы работать в футболе.