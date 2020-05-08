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Селюк: «У меня нет личных счетов с Кикнадзе»

сегодня, 19:06

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о своих взаимоотношениях с гендиректором «Локомотива» Василием Кикнадзе, а также о привлечении его к ответственности за смерть воспитанника «железнодорожников» Иннокентия Самохвалова.

Нет у меня никаких личных счетов с Кикнадзе. Вы думаете, я хочу, чтобы его посадили? Нет, не хочу. Но мне кажется важным, чтобы такие проблемы не замалчивали. И уж как минимум люди, виновные в таких трагедиях, не могли бы работать в футболе.

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Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:13
От безделья и тоски
в бой рванулись СелЬДюки.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:08
что не получилось загорелых в локо продать теперь гавкаешь из за бугра?)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 19:08
"Не рой яму другим, сам туда попадешь".
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