Семёнов: «В январе, возможно, коронавирусом переболели игроки „Ахмата“»

Защитник «Ахмата» и сборной России рассказал о том, что зимой футболисты грозненской команды массово заболели.

Коронавирус? Похожие симптомы. В конце января на вторых сборах скосило всех, в том числе и меня. Сухой кашель, температура, недомогание. Хотя мне повезло, организм быстро справился с недугом. Всего день пропустил. А так народ ходил по гостинице, кашлял и температурил. Не шучу, но, наверное, около 17-19 человек в итоге слегли. Второй сбор был сильно скомкан. Никогда столько людей в одно время за всю мою карьеру не болело. Возможно, это и был коронавирус. С другой стороны, сейчас ни у одного моего знакомого, даже у знакомых моего знакомого, нет человека, который бы заболел коронавирусом. Парадокс.