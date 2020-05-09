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Семёнов: «В январе, возможно, коронавирусом переболели игроки „Ахмата“»

сегодня, 11:00

Защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семёнов рассказал о том, что зимой футболисты грозненской команды массово заболели.

Коронавирус? Похожие симптомы. В конце января на вторых сборах скосило всех, в том числе и меня. Сухой кашель, температура, недомогание. Хотя мне повезло, организм быстро справился с недугом. Всего день пропустил. А так народ ходил по гостинице, кашлял и температурил. Не шучу, но, наверное, около 17-19 человек в итоге слегли. Второй сбор был сильно скомкан. Никогда столько людей в одно время за всю мою карьеру не болело. Возможно, это и был коронавирус. С другой стороны, сейчас ни у одного моего знакомого, даже у знакомых моего знакомого, нет человека, который бы заболел коронавирусом. Парадокс.

Напомним, что недавно главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов попал в громкий скандал

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:34
за такую дезу могут наказать))))
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 11:01
В Ухане что ли были?
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