Червиченко: «Вряд ли Гинера отстранят от руководства спортивным сегментом»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение Максима Орешкина на должность председателя совета директоров ЦСКА .

Тот, кто дает деньги, тот и принимает основные решения. В футбольном плане Орешкин и остальные разбираются гораздо меньше, чем Гинер. Вероятно, он лучший менеджер в российском футболе за последние годы. Поэтому, думаю, его мнение все равно будет приоритетным. По крайней мере, ближайшие 2-3 года. Клуб выстроен достаточно правильно, идет постоянная подпитка из своей школы серьезными ребятами, которые прогрессируют. Посмотрите на продажу Головина, на Чалова, на стоимость других игроков. Армейцы гораздо меньше, чем остальные, промахиваются при покупке иностранных игроков. Конечно, ошибки есть, но не такие, как у «Спартака», когда из трех купленных играет максимум один.

Вряд ли Гинера отстранят от руководства спортивным сегментом, но поскольку деньги довольно серьезные, были большие финансовые задолженности, которые надо вернуть, новое руководство хочет контролировать процесс. Чтобы все потоки были прозрачными и имелся конкретный ответственный человек. Вполне возможно, что если Гинер уйдет, то у армейцев начнутся проблемы. Считаю, у нас катастрофически мало людей, которые могут руководить клубом и понимать, насколько это ювелирная и сложная работа.