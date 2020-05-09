Черчесов поздравил ветеранов с праздником

Главный тренер сборной России поздравил россиян с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

Дорогие россияне, поздравляю вас с праздником 9 мая! Этот день свят для нас. Особенно поздравляю ветеранов войны, которые эту войну прошли с честью, достоинством, и выиграли ее. Понятно, в настоящее время невозможно осуществить этот парад, которого они достойны, но, как наш президент сказал, это будет выполнено в лучших наших традициях, тем более это юбилей Победы над фашизмом. Поэтому мои сердечные поздравления! Убежден, что мы справимся, тем более в то время, когда нас эта пандемия коронавируса задела. Особенно это касается ветеранов, которые сейчас перенесут двойной удар. Поэтому и дома сидим, и поздравляем, как мы это умеем делать в России. Всем большие приветы, и футбол скоро будет у нас опять на телеэкранах. Давайте потерпим. Россияне, ветераны, с праздником!