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Черчесов поздравил ветеранов с праздником

сегодня, 09:40

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил россиян с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

Дорогие россияне, поздравляю вас с праздником 9 мая! Этот день свят для нас. Особенно поздравляю ветеранов войны, которые эту войну прошли с честью, достоинством, и выиграли ее. Понятно, в настоящее время невозможно осуществить этот парад, которого они достойны, но, как наш президент сказал, это будет выполнено в лучших наших традициях, тем более это юбилей Победы над фашизмом. Поэтому мои сердечные поздравления! Убежден, что мы справимся, тем более в то время, когда нас эта пандемия коронавируса задела. Особенно это касается ветеранов, которые сейчас перенесут двойной удар. Поэтому и дома сидим, и поздравляем, как мы это умеем делать в России. Всем большие приветы, и футбол скоро будет у нас опять на телеэкранах. Давайте потерпим. Россияне, ветераны, с праздником! 

Недавно РФС и ДФЛ запустили проект ко Дню Победы.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 09:56
Поздравляю всех с Днём победы в Великой Отечественной войне.!!!

VIPded
VIPded
сегодня в 09:55
С Днём Великой Победы, друзья!!!
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 09:45
С Великим праздником Победы соккерчане.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 09:44
Присоединяемся к поздравлениям!!!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:43
Снова усач отличился, молодец!
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
сегодня в 09:43
Уважение тебе Саламыч за эти слова💪
beefs
beefs
сегодня в 09:41
все мы помним своих воевавших
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