Невилл: «Кто после коронавируса за Погба заплатит 100 млн фунтов?»

Бывший английский футболист Гари Невилл поделился мнением о перспективах полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Какие клубы смогут себе позволить трансфер Погба за 80-100 млн фунтов после всего, что сейчас происходит с коронавирусом?
Какие клубы будут платить такую огромную зарплату, которую он получает в МЮ? Я не умаляю его как игрока, я просто говорю об экономической ситуации, в которой оказался весь мир.
Возможно, Погба теперь придется сидеть в «Ман Юнайтед» последующие 12-18 месяцев и смотреть на свое положение в клубе.
Ходят слухи, что Погба может перейти в ПСЖ.