ГлавнаяНовости

Невилл: «Кто после коронавируса за Погба заплатит 100 млн фунтов?»

сегодня, 13:55

Бывший английский футболист Гари Невилл поделился мнением о перспективах полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба

Какие клубы смогут себе позволить трансфер Погба за 80-100 млн фунтов после всего, что сейчас происходит с коронавирусом? 

Какие клубы будут платить такую огромную зарплату, которую он получает в МЮ? Я не умаляю его как игрока, я просто говорю об экономической ситуации, в которой оказался весь мир. 

Возможно, Погба теперь придется сидеть в «Ман Юнайтед» последующие 12-18 месяцев и смотреть на свое положение в клубе.

Ходят слухи, что Погба может перейти в ПСЖ.

Все новости
«Уотфорд» выступил против доигровки сезона на нейтральных полях
Сегодня, 14:15 Комментарии1
Спадафора: «Новости об инфицированных игроках не сулят ничего хорошего»
Сегодня, 14:08 Комментарии1
Голкипер «Насионала»: «Роналду в восторге от фанатов „Ювентуса“»
Сегодня, 11:51 Комментарии13
Кьеллини признался, почему он ненавидит «Интер»
Сегодня, 11:49 Комментарии4
Кьеллини рассказал о своих худших напарниках по команде
Сегодня, 11:43 Комментарии11
«Наполи» опроверг слухи о заинтересованности в трансфере Кукурельи
Сегодня, 11:22 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:19
он и до столько не стоил))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:14
Возможно, голодать будет. Пичаль...
Foxes
Foxes
сегодня в 13:56
Вот именно никто!
beefs
beefs
сегодня в 13:56
да мало кому захочется выложить эту сумму
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100