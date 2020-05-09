Невилл: «Кто после коронавируса за Погба заплатит 100 млн фунтов?»

Бывший английский футболист поделился мнением о перспективах полузащитника «Манчестер Юнайтед» .

Какие клубы смогут себе позволить трансфер Погба за 80-100 млн фунтов после всего, что сейчас происходит с коронавирусом?

Какие клубы будут платить такую огромную зарплату, которую он получает в МЮ ? Я не умаляю его как игрока, я просто говорю об экономической ситуации, в которой оказался весь мир.

Возможно, Погба теперь придется сидеть в «Ман Юнайтед» последующие 12-18 месяцев и смотреть на свое положение в клубе.