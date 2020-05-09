Кьеллини признался, почему он ненавидит «Интер»

Капитан «Ювентуса» рассказал о своей ненависти к «Интеру».

Я думаю, что люди понимают, что я имею в виду, и я не хочу, чтобы меня неправильно истолковали. Я ненавижу «Интер» по-спортивному, точно так же, как Майкл Джордан ненавидит «Детройт Пистонс». Я просто не могу не ненавидеть «Интер», однако в 99,9% случаев, когда я встречался с игроками «нерадзурри» за пределами поля, мы не разрывали друг друга на куски, а наоборот смеялись.

Спортивная ненависть — это то, что побуждает вас побеждать соперника, и, если дать правильный смысл этому, это является очень важным компонентом спорта.