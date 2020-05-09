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Кьеллини признался, почему он ненавидит «Интер»

сегодня, 11:49

Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал о своей ненависти к «Интеру». 

Я думаю, что люди понимают, что я имею в виду, и я не хочу, чтобы меня неправильно истолковали. Я ненавижу «Интер» по-спортивному, точно так же, как Майкл Джордан ненавидит «Детройт Пистонс». Я просто не могу не ненавидеть «Интер», однако в 99,9% случаев, когда я встречался с игроками «нерадзурри» за пределами поля, мы не разрывали друг друга на куски, а наоборот смеялись. 

Спортивная ненависть — это то, что побуждает вас побеждать соперника, и, если дать правильный смысл этому, это является очень важным компонентом спорта.

Ранее Кьеллини рассказал о своих худших напарниках по команде.

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Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 12:35
Глушаков той ещё крысой оказался....
zsb1961
zsb1961
сегодня в 12:06
Хорошо, что только спортивная злость!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:58
Глушков тоже спартак ненавидел))
beefs
beefs
сегодня в 11:51
бывает и такое
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