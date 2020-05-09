Кьеллини рассказал о своих худших напарниках по команде

Защитник «Ювентуса» нелестно отозвался о своем соотечественнике , который в настоящее время выступает за футбольный клуб «Брешиа».

Балотелли — неприятный человек, он не уважает команду. Некоторые люди раньше думали, что он входил в пятерку лучших форвардов в мире, но я его никогда не включал даже в двадцатку лучших.

Однако был кто-то еще хуже него, Фелипе Мело: он действительно худший из худших.

Я терпеть не могу людей, которые без уважения относятся к другим людям, кто всегда хочет соперничества. Когда он находился рядом со мной, то могла возникнуть драка. Я сказал руководству клуба, что он — гнилое яблоко.