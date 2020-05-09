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Кьеллини рассказал о своих худших напарниках по команде

сегодня, 11:43

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини нелестно отозвался о своем соотечественнике Марио Балотелли, который в настоящее время выступает за футбольный клуб «Брешиа».

Балотелли — неприятный человек, он не уважает команду. Некоторые люди раньше думали, что он входил в пятерку лучших форвардов в мире, но я его никогда не включал даже в двадцатку лучших.

Однако был кто-то еще хуже него, Фелипе Мело: он действительно худший из худших. 

Я терпеть не могу людей, которые без уважения относятся к другим людям, кто всегда хочет соперничества. Когда он находился рядом со мной, то могла возникнуть драка. Я сказал руководству клуба, что он — гнилое яблоко.

Недавно стало известно, что Кьеллини в скором времени станет директором «Ювентуса».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
сегодня в 12:46
Каждый тренер хотел иметь такого игрока как Вернблум или Рахимич. Это оба суперопорники.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 12:38
Были и хуже,только Кьелини с ними не играл,Рахимич и Вернблум
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 12:03
Кьел красавец) Мело действительно худший из худших. Когда он играл в центре поля Юве, то приносил сплошь вред. Его постоянные потери позиции и грубая игра неоднократно вели к поражениям. Надеюсь, когда Джорджо займет должность в руководстве, то исключит попадание подобных личностей в команду.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:44
как же ему не повезло то))))))))))
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