Голкипер «Насионала»: Роналду в восторге от фанатов «Ювентуса»"

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сегодня, 11:51

Вратарь молодежной команды «Насионала» Филипе Гонсалвеш в интервью Tuttosport рассказал, что форварду «Ювентуса» нравится в туринском клубе. Футболисты недавно вместе тренировались на Мадейре во время карантина.