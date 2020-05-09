Голкипер «Насионала»: Роналду в восторге от фанатов «Ювентуса»"

Вратарь молодежной команды «Насионала» Филипе Гонсалвеш в интервью Tuttosport рассказал, что форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду нравится в туринском клубе. Футболисты недавно вместе тренировались на Мадейре во время карантина.
Он очень доволен тем, что играет за такой большой клуб. Криштиану в восторге от фанатов «Ювентуса», которые его очень любят.
Хотя Вы фан Зенита....Вам можно...
Хотя Вы фан Зенита....Вам можно...
О данной проблеме знаем, скоро поправим.
С Днём Победы!
О данной проблеме знаем, скоро поправим.
С Днём Победы!