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Голкипер «Насионала»: Роналду в восторге от фанатов «Ювентуса»"

сегодня, 11:51

Вратарь молодежной команды «Насионала» Филипе Гонсалвеш в интервью Tuttosport рассказал, что форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду нравится в туринском клубе. Футболисты недавно вместе тренировались на Мадейре во время карантина.

Он очень доволен тем, что играет за такой большой клуб. Криштиану в восторге от фанатов «Ювентуса», которые его очень любят.

 

 

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Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 12:33
Ну-да,ну-да....пи-ть не мешки ворочать...
Baggio R.
Baggio R. ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
сегодня в 12:32
Ещё как
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 12:31
Что-то я не помню,чтоб Рона на Сантьягу Бернабеу освистывали...
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 12:29
У кого что болит,тот о том и говорит...
Хотя Вы фан Зенита....Вам можно...
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 12:27
Потому, что пока не освистывают, как в Мадриде
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 12:17
Лучше бы был в восторге от фанаток.
Mikki
Mikki ответ Zimmer (раскрыть)
сегодня в 12:03, ред.
Пока можете либо через моб версию выйти, либо через полную с дополнительных акков (кнопка "добавить пользователя").
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:02
ему есть с чем сравнивать))
Аpбитр
Аpбитр ответ Zimmer (раскрыть)
сегодня в 11:57
Добрый день.
О данной проблеме знаем, скоро поправим.
С Днём Победы!
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