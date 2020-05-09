Кордоба: «„Манчестер Юнайтед“ не разглядел в Лукаку потенциал»

Бывший защитник «Интера» выразил мнение, что «Манчестер Юнайтед» не смог разглядеть потенциал в нападающем .

Лукаку — экстраординарный игрок. «Манчестер Юнайтед» не понимал потенциала игрока, и его последний сезон был для него плохим. На мой взгляд, Лукаку доказывает всем, что он чемпион.

Он настроен решительно, и Премьер-Лига значительно улучшила его. Я с ним познакомился: он позитивный лидер в раздевалке. Жаль, что «Манчестер Юнайтед» продал его, но я рад, что «Интер» купил его.