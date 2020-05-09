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Кордоба: «„Манчестер Юнайтед“ не разглядел в Лукаку потенциал»

сегодня, 22:41

Бывший защитник «Интера» Иван Кордоба выразил мнение, что «Манчестер Юнайтед» не смог разглядеть потенциал в нападающем Ромелу Лукаку.

Лукаку — экстраординарный игрок. «Манчестер Юнайтед» не понимал потенциала игрока, и его последний сезон был для него плохим. На мой взгляд, Лукаку доказывает всем, что он чемпион.

Он настроен решительно, и Премьер-Лига значительно улучшила его. Я с ним познакомился: он позитивный лидер в раздевалке. Жаль, что «Манчестер Юнайтед» продал его, но я рад, что «Интер» купил его. 

Лукаку выступал в «Ман Юнайтед» с 2017 по 2019 год, после чего перешел в «Интер». 

Недавно своим мнением об игре Ромелу поделился главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.

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Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 22:51, ред.
Добрый вечер. На Соккере были статьи - Лучшие игроки Зенита, Локомотива, Краснодара. Я так понял что статьи по текущему положению в таблице публиковались. Почему тогда не было статьи про Ростов? Ростов играет в Премьер лиге уже 20 лет. Завоевал кубок России и 2 место в чемпионате. Результаты лучше чем у Краснодара. Хотя у Краснодара намного больше денег
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:43
Главное - найти свою команду, своего тренера....тогда все получится.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 22:42
Это проблема МЮ
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