Кордоба: «„Манчестер Юнайтед“ не разглядел в Лукаку потенциал»

Бывший защитник «Интера» Иван Кордоба выразил мнение, что «Манчестер Юнайтед» не смог разглядеть потенциал в нападающем Ромелу Лукаку.
Лукаку — экстраординарный игрок. «Манчестер Юнайтед» не понимал потенциала игрока, и его последний сезон был для него плохим. На мой взгляд, Лукаку доказывает всем, что он чемпион.
Он настроен решительно, и Премьер-Лига значительно улучшила его. Я с ним познакомился: он позитивный лидер в раздевалке. Жаль, что «Манчестер Юнайтед» продал его, но я рад, что «Интер» купил его.
Лукаку выступал в «Ман Юнайтед» с 2017 по 2019 год, после чего перешел в «Интер».
Недавно своим мнением об игре Ромелу поделился главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.