ГлавнаяНовости

Г. Невилл: «Пандемия увеличила шансы МЮ на титул АПЛ в следующем году»

сегодня, 22:26

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал, как после пандемии коронавируса изменились шансы «красных дьяволов» на чемпионство в АПЛ:

Думаю, что МЮ нужно было бы еще 2-3 года для борьбы за титул, не будь пандемии. «Юнайтед» не смог бы привлечь топ-игрока, если бы тот выбирал между ними и «Ливерпулем», «Сити», «Барселоной», «Реалом», «Ювентусом» и подобными клубами. Теперь же шесть из восьми лучших клубов не смогут приобрести футболиста за 60 или 80 млн евро, а «Манчестер Юнайтед» сможет.

МЮ до сих пор необходимо подписать нескольких сильных игроков. Они способны успешно поработать в ближайшее трансферное окно. «Юнайтед» будет клубом, который до сих пор может совершать покупки. Это будет очень важное летом для них. Если в течение нескольких недель сезон возобновится и МЮ наберет форму, которая была до паузы, то стакан наполовину полон, а не пуст. «Юнайтед» проводил матчи на ноль, заработала полузащита и тройка нападающих наконец-то стала забивать.

Почему-то я сейчас чувствую больше уверенность в том, что МЮ способен побороться за чемпионство в следующем году из-за того, что произошло, и из-за того, что они намного лучше стали играть перед паузой.

Раньше Невилл поделился мнением о перспективах полузащитника МЮ Поля Погба

Все новости
Лено: «Многие не замечают, какую работу Озил проделывает на поле»
Сегодня, 23:26 Комментарии1
Флоренци: «Тотти — гений футбола, а его шутки заставляли всех смеяться»
Сегодня, 22:51 Комментарии2
Кордоба: «„Манчестер Юнайтед“ не разглядел в Лукаку потенциал»
Сегодня, 22:41 Комментарии3
Президент «Спортинга»: «Сегодня МЮ мог бы купить Бруну за 20 млн евро»
Сегодня, 21:36 Комментарии4
Ван дер Сар: «Больше не будет трансферов по 150-200 млн евро»
Сегодня, 21:18 Комментарии7
Президент «Лиона»: «Ответный матч с „Ювентусом“ в ЛЧ состоится 7 августа»
Сегодня, 21:10 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 23:12
Невилл видимо уже отстранил МС от еврокубков и отправил Юнайтед в лч, к несчастью Гарри, их апелляция скорее всего затянется на неопределенный срок, как раз в связи с пандемией. И с чего он решил, что МС не сможет подписывать игроков, как раньше, у них нет бана, и они все еще богаче Юнайтед. Да, у Юнайтед были неплохие результаты перед паузой, но это не значат, что после возобновления сезона они выиграют все 9 матчей, скорее Гарри хотел бы, что Юнайтед в следующем году боролся за титул, пока Юнайтед сильно не хватает стабильности для этого.
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers
сегодня в 22:52
Мне так не кажется!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:51
Букафф много, смысла намного меньше...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 22:41
Будут опять за третье-пятое место бороться.
shlomo
shlomo
сегодня в 22:28
Оооооо...не факт
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100