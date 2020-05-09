Г. Невилл: «Пандемия увеличила шансы МЮ на титул АПЛ в следующем году»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал, как после пандемии коронавируса изменились шансы «красных дьяволов» на чемпионство в АПЛ :

Думаю, что МЮ нужно было бы еще 2-3 года для борьбы за титул, не будь пандемии. «Юнайтед» не смог бы привлечь топ-игрока, если бы тот выбирал между ними и «Ливерпулем», «Сити», «Барселоной», «Реалом», «Ювентусом» и подобными клубами. Теперь же шесть из восьми лучших клубов не смогут приобрести футболиста за 60 или 80 млн евро, а «Манчестер Юнайтед» сможет.

МЮ до сих пор необходимо подписать нескольких сильных игроков. Они способны успешно поработать в ближайшее трансферное окно. «Юнайтед» будет клубом, который до сих пор может совершать покупки. Это будет очень важное летом для них. Если в течение нескольких недель сезон возобновится и МЮ наберет форму, которая была до паузы, то стакан наполовину полон, а не пуст. «Юнайтед» проводил матчи на ноль, заработала полузащита и тройка нападающих наконец-то стала забивать.