Президент «Лиона»: «Ответный матч с „Ювентусом“ в ЛЧ состоится 7 августа»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола сообщил, что уже определена дата и место проведения матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом».
Напомним, что первый матч завершился победой французской команды со счетом 1:0. Ответная встреча была отменена в связи с пандемией коронавируса.
Матч с «Ювентусом» состоится 7 августа в Турине за закрытыми дверями. Было известно, что УЕФА надеется провести оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в августе, но не было уверенности в дате или месте проведения.
Если наше обращение об отмене досрочного завершения сезона в Лиге 1 будет безуспешным, то «Лион» и ПСЖ будут уничтожены командами, которые будут играть.