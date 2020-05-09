Президент «Лиона»: «Ответный матч с „Ювентусом“ в ЛЧ состоится 7 августа»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола сообщил, что уже определена дата и место проведения матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом».

Напомним, что первый матч завершился победой французской команды со счетом 1:0. Ответная встреча была отменена в связи с пандемией коронавируса.

Матч с «Ювентусом» состоится 7 августа в Турине за закрытыми дверями. Было известно, что УЕФА надеется провести оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в августе, но не было уверенности в дате или месте проведения.