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Президент «Лиона»: «Ответный матч с „Ювентусом“ в ЛЧ состоится 7 августа»

сегодня, 21:10

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола сообщил, что уже определена дата и место проведения матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом».

Напомним, что первый матч завершился победой французской команды со счетом 1:0. Ответная встреча была отменена в связи с пандемией коронавируса.

Матч с «Ювентусом» состоится 7 августа в Турине за закрытыми дверями. Было известно, что УЕФА надеется провести оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в августе, но не было уверенности в дате или месте проведения.

Если наше обращение об отмене досрочного завершения сезона в Лиге 1 будет безуспешным, то «Лион» и ПСЖ будут уничтожены командами, которые будут играть.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
сегодня в 22:06
Будем подождать!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 21:40
Ювентус будет в хорошей форме.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:10
Вы же не играете...
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