Чех: «Был недоволен, когда меня сделали дублёром Куртуа»

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сегодня, 20:49

Бывший голкипер «Челси» рассказал, как отреагировал на то, что в 2014 году основным вратарем клуба стал :

Я был очень недоволен. Я усердно работал во время предсезонной подготовки. Ничего не говорило, что я не способен сохранить место в основе. В футболе постоянно может играть всего лишь один вратарь. Увы, но все пошло таким путем. Тибо считался будущим клубом, учитывая его потенциал и умения. Я понял это решение, но не считал, что мое время уже прошло.

Напомним, что в 2015-м Чех покинул «Челси» и перешел в «Арсенал», где и завершил карьеру в прошлом году.