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Чех: «Был недоволен, когда меня сделали дублёром Куртуа»

сегодня, 20:49

Бывший голкипер «Челси» Петр Чех рассказал, как отреагировал на то, что в 2014 году основным вратарем клуба стал Тибо Куртуа:

Я был очень недоволен. Я усердно работал во время предсезонной подготовки. Ничего не говорило, что я не способен сохранить место в основе.

В футболе постоянно может играть всего лишь один вратарь. Увы, но все пошло таким путем. Тибо считался будущим клубом, учитывая его потенциал и умения. Я понял это решение, но не считал, что мое время уже прошло.

Напомним, что в 2015-м Чех покинул «Челси» и перешел в «Арсенал», где и завершил карьеру в прошлом году.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 21:26
Это никому бы не понравилось
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 21:24
Кто внимательно наблюдал за игрой Чеха начиная с 2008 года, должен придти к неутешительному для него выводу - о некоторой деградации его игровых качеств и, как следствие, сдача вратарских позиций. Почему я указал 2008 год ? В матче с нашей сборной (кто не помнит - 1:4), Чех пропускал такие "детские" мячи, что не верилось, что ворота сборной может защищать такой слабый вратарь. В последующие сезоны АПЛ Чех, хотя и защищал ворота топ-клуба, но продолжал играть из рук вон плохо и пропускал порой мячи, которые не должен пропускать, учитывая свою высокую квалификацию. Потому и имеем то, что имеем. Реакция его на то, что стал голкипером второго плана, вполне понятна и предсказуема, но тренер выбирает лучшего...
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 21:18
замысел был понятен: остаться в лондонграде.но почему-то отыграл там всего ничего и закончил.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:51
Нормальное недовольство Чеха
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