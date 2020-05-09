Ван дер Сар: «Больше не будет трансферов по 150-200 млн евро»

Исполнительный директор «Аякса» поделился мнением, как пандемия коронавируса повлияет на цены футболистов:

Большие клубы, такие как «Бавария», говорят, что цены на игроков будут ниже в следующие трансферные окна. Им легко говорить, ведь они будут покупателями.

Больше не будет трансферов по 150-200 млн евро. Но за футболистов «Аякса» можно выручить большие деньги. Они хорошо обучены, к тому же у них есть опыт побед.