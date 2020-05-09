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Ван дер Сар: «Больше не будет трансферов по 150-200 млн евро»

сегодня, 21:18

Исполнительный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар поделился мнением, как пандемия коронавируса повлияет на цены футболистов:

Большие клубы, такие как «Бавария», говорят, что цены на игроков будут ниже в следующие трансферные окна. Им легко говорить, ведь они будут покупателями.

Больше не будет трансферов по 150-200 млн евро. Но за футболистов «Аякса» можно выручить большие деньги. Они хорошо обучены, к тому же у них есть опыт побед.

Ранее ван дер Сар рассказал, что «Аякс» готов продать полузащитника Донни ван де Бека, но за соответствующую плату.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 22:15
да, скорее всего таких уже цен в ближайшее время не будет...
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 22:05, ред.
Фигня. Снизятся на год - полтора и вернутся на место.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:49
Значит, ближайшие пару окошек лучше покупать, пока дёшево. А потом всё устаканится, когда начнётся футбол...
SAINTS
SAINTS
сегодня в 21:35
Ну и хорошо.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:30
Это правильно. А то заломили такие цены и зарплаты - уму непостижимо.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:20
Не будет и не надо
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