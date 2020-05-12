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Газизов: «Зинченко сказал мне: „Камилыч, я хочу к Гвардиоле“»

сегодня, 14:48

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился подробностями перехода украинского защитника Александра Зинченко в «Манчестер Сити» в 2016 году.

Как Зинченко упрашивал отпустить именно в Манчестер? Просто: «Камилыч, я хочу к Гвардиоле».

История тянулась долго. Мы знали об интересе к Зине. Сначала три-четыре месяца шли вялотекущие разговоры, а последние три месяца — реальная активность. Где-то информация просачивалась, но мы её сдерживали. Когда сделка состоялась, никто не верил! Все же думали, что это бредовая фантазия. Мол, провинция совсем охренела.

Мы были в Барселоне. Он там проходил медосмотр. После сделки пожали руки руководству «Сити». А с друзьями и коллегами взяли бутылку вина и хамон. Как без этого? Рады были все. Это было достижение.

Ранее бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал, что в 2014 году предлагал красно-белым и другим российским клубам подписать контракт с Зинченко.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:50
Барса всякого не берёт.
beefs
beefs
сегодня в 14:49
вообще то удивительный переход
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