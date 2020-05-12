Гаврилов: «В „Спартаке“ говорили, что у них полно таких, как Зинченко»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал, что в 2014 году предлагал красно-белым и другим российским клубам подписать контракт с украинским защитником Александром Зинченко, ныне выступающим в «Манчестер Сити».
Я тогда им позвонил. Без этого не имело смысла ехать. Рассказал о парне, за которым следил с юношеских лет. Мне по телефону ответили: мол, таких, как Зинченко, у них в «Спартаке» своих полно. На этом всё и закончилось. Точно так же завершилось моё общение с «Локомотивом» и «Динамо». Я предлагал Зинченко везде в России.
А Зинченко..все белые крылья). Пусть растет.
А Зинченко..все белые крылья). Пусть растет.
Кто-то кого-то упустил, кому-то не захотел доплатить, вмешались агенты и т.д.
Зинченко заиграл и теперь в МС - это главное!
Кто-то кого-то упустил, кому-то не захотел доплатить, вмешались агенты и т.д.
Зинченко заиграл и теперь в МС - это главное!