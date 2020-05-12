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Гаврилов: «В „Спартаке“ говорили, что у них полно таких, как Зинченко»

сегодня, 14:20

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал, что в 2014 году предлагал красно-белым и другим российским клубам подписать контракт с украинским защитником Александром Зинченко, ныне выступающим в «Манчестер Сити».

Я тогда им позвонил. Без этого не имело смысла ехать. Рассказал о парне, за которым следил с юношеских лет. Мне по телефону ответили: мол, таких, как Зинченко, у них в «Спартаке» своих полно. На этом всё и закончилось. Точно так же завершилось моё общение с «Локомотивом» и «Динамо». Я предлагал Зинченко везде в России.

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Все комментарии
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 15:13
Великий Спартак спас Соболеву карьеру. Теперь он точно ЗМ получит.))
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 15:07
Они вместо Зинченко взяли Педру. Гыгыгы
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 15:04
Кер поймёшь, где найдешь, а, где потеряешь. Парня же вроде, как долго подводили к основе. Пока дошло, пока притерсья. В крылышках Зиньковский играет. Тоже вот думаю, кто первый глаз положит на него. В Ростове, энерджайзер Байрамян бегает..Соболя Спартак разглядел вовремя, был бы бомжей клиент).
А Зинченко..все белые крылья). Пусть растет.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 14:50, ред.
Ну было и было и все уже прошло... 😁, что вспоминать то Юра вчерашний день.
Splurgeloa
Splurgeloa
сегодня в 14:48
Если бы он попал в спартак, то это было бы концом карьеры.И сейчас выступал бы где то в любительских лигах Украины или России, а не в Манчестер Сити.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 14:46
Ну это ж спартак, им не нужны чистые прозрчные сделки перспективных игроков, там пилить нечего, вот если бы какой мутнячок тогда можно, сначала купить выгдно для менеджерского кармана потом сплавить за откаты...
particular
particular
сегодня в 14:44
Мало предложить, надо ещё уметь впарить..:) Наши клубы не раз проявляли финансовую недальновидность и футбольную близорукость..:))
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 14:35
А сколько у них Кутеповых!
makkie
makkie
сегодня в 14:29
Да таких предложений можно 100500 собрать по каждому клубу.
Кто-то кого-то упустил, кому-то не захотел доплатить, вмешались агенты и т.д.

Зинченко заиграл и теперь в МС - это главное!
ОПС
ОПС
сегодня в 14:27, ред.
Спартак лопухнулся. И не только он. Грустно.
Nekit92
Nekit92
сегодня в 14:26
У них еще новый меся где то затерялся))
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