Гацкан: «Мы с Калачёвым старались брать слово на поле»

Полузащитник , перебравшийся из «Ростова» в «Крылья Советов» летом 2019 года, рассказал о своем влиянии на молодых игроков.

Мы с Калачёвым старались поддерживать всех молодых ребят – не пихать за всё подряд. Но, например, нам не нравилось, когда игрок бежит вперёд, теряет мяч и останавливается, не отрабатывает – за это мы жёстко кричали. А так больше поддерживали, старались похвалить, чтобы морально ребята чувствовали себя хорошо.

Кому наши слова помогли? Скопинцеву, Байрамяну, когда он ещё помоложе был. Помню, Чуперка, который сейчас в «Тамбове», любил играть на чистых мячах, и я ему говорил: «Ты должен ещё идти в отбор, потому что ты опорник». Вот он побил рекорд по красным карточкам (Чуперка заработал три удаления за 14 туров – это рекорд РПЛ , который раньше принадлежал Гацкану, ему потребовалось 15 туров – Прим.). Это, конечно, не потому что я тогда так ему сказал. Так получилось.

Голос в раздевалке? Я старался не разбирать какие-то моменты, для этого есть главный тренер, и он всё решает. Мы с Калачёвым старались брать слово на поле, где нам видно то, на что может не обратить внимание тренер: подбадривали, подсказывали, могли сделать какие-то перестроения. Я больше говорил какие-то мотивационные слова перед матчем, когда собирались в круге. Каждый раз произносил что-то новое, импровизировал.