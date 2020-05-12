Гацкан рассказал о своем уходе из «Ростова»

Полузащитник , перебравшийся из «Ростова» в «Крылья Советов», рассказал о причинах смены клуба.

Когда понял, что придется покинуть «Ростов»? Когда осознал, что у меня будет меньше игрового времени. Сначала такая мысль возникла в конце прошлого сезона, но в межсезонье подумал, что могу быть помощником тренера в раздевалке и выходить в конкретные моменты для подсказок партнерам, поэтому переподписал контракт. Однако я потом понял, что еще хочу играть, а не быть игроком замены, у меня есть для этого силы.

Я разговаривал с президентом «Ростова», и он говорил: «Как наиграешься, ждём тебя в клубе». Но есть другой момент — хочу ли я быть детским тренером. Этого ещё для себя не понял. Я бы согласился быть помощником в первой команде, если бы была такая возможность, или работать на такой должности в другом клубе, чтобы учиться и набираться опыта.