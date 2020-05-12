ГлавнаяНовости

Гацкан рассказал о своем уходе из «Ростова»

сегодня, 13:03

Полузащитник Александр Гацкан, перебравшийся из «Ростова» в «Крылья Советов», рассказал о причинах смены клуба. 

Когда понял, что придется покинуть «Ростов»? Когда осознал, что у меня будет меньше игрового времени. Сначала такая мысль возникла в конце прошлого сезона, но в межсезонье подумал, что могу быть помощником тренера в раздевалке и выходить в конкретные моменты для подсказок партнерам, поэтому переподписал контракт. Однако я потом понял, что еще хочу играть, а не быть игроком замены, у меня есть для этого силы.

Я разговаривал с президентом «Ростова», и он говорил: «Как наиграешься, ждём тебя в клубе». Но есть другой момент — хочу ли я быть детским тренером. Этого ещё для себя не понял. Я бы согласился быть помощником в первой команде, если бы была такая возможность, или работать на такой должности в другом клубе, чтобы учиться и набираться опыта.

Все новости
Газизов: «Зинченко сказал мне: „Камилыч, я хочу к Гвардиоле“»
Сегодня, 14:48 Комментарии2
Широков: «При Сёмине „Локомотив“ не прогрессирует»
Сегодня, 14:34 Комментарии3
Гаврилов: «В „Спартаке“ говорили, что у них полно таких, как Зинченко»
Сегодня, 14:20 Комментарии11
Кобелев — о возможном расширении РПЛ: «Опять хотят вернуть это болото»
Сегодня, 14:06 Комментарии5
Черданцев: «Если нет перчаток, можно ходить в хоккейных крагах»
Сегодня, 13:42 Комментарии3
Гацкан: «Мы с Калачёвым старались брать слово на поле»
Сегодня, 13:08 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:43
Сразу помощником главного тренера в первой команде??? Таких много было,но чаще всего-"не по Сеньке шапка".Люди до сих пор не понимают,что это-разные профессии,игрок и тренер.
makkie
makkie
сегодня в 13:31
Короче, не сработались с Валерой.
Сейчас в Ростове и дядек то не осталось - либо играют, либо ушли из клуба.
Гацкан и Калачёв как примеры.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 13:19
В Крыльях тоже не задержится ...
Перейдет в Зимбрул.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 13:06
Саня, мы помним тебя, Капитан
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100