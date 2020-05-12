Широков: «При Сёмине „Локомотив“ не прогрессирует»

Бывший капитан сборной России поделился мнением о возможном уходе с поста главного тренера «Локомотива».

Как я мог бы обосновать необходимость замены Сёмина? Тем что команда не прогрессирует. С такой командой они должны как минимум бороться за чемпионство, но они это по большому счету не делают, потому что они исключительно вторые. Да, они выигрывали, но когда «Зенит» встрепенулся с приходом Семака, «Локомотив» два года не претендует на победу, хотя денег выделяется достаточно.

По составу «Локомотив» как минимум не хуже «Зенита», но он абсолютно не прогрессирует и это заметно по матчам Лиги чемпионов. Первый год Лиги чемпионов был вообще провальным. В той группе можно было ладно не выйти, но набрать достаточное количество очков. И заработать могли бы, и выйти с третьего места [в Лигу Европы].

В этом году тоже мимо, пролет. Задача минимум в Лиге чемпионов — продолжать еврокубковую весну. С такими футболистами, как у «Локомотива», они должны были доходить до 1/4 финала. Команда в Лиге чемпионов не прогрессирует, и это заметно не только мне, но и высшему руководству «Локомотива». Я не думаю, что это исключительно прерогатива Кикнадзе — поменять тренера, потому что он плохой.

Юрий Павлович — легенда, символ «Локомотива». Но легенды тоже уходят. Нужно уходить вовремя. Тому пример — Фергюсон. Почему бы Сёмину не работать в структуре клуба, на развитие команды. Молодежь корректировать, войти в совет директоров и так далее. Он может принести огромную пользу на менеджерском поприще.