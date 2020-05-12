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Кобелев — о возможном расширении РПЛ: «Опять хотят вернуть это болото»

сегодня, 14:06

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о возможном расширении российской Премьер-Лиги с 16 до 18 команд.

Все опять хотят сделать 18 команд в РПЛ. Но многие забыли, когда у нас играли 18 команд, то мы видели болото. Практически последние 6-7 туров чемпионат уже был неинтересен. С точностью 99 процентов можно было понять, кто вылетает. И сейчас опять хотят вернуть это болото. С моей точки зрения, этого ни в коем случае делать нельзя. И сейчас некоторые матчи просто невозможно смотреть, а если расширят лигу, то таких игр будет куда больше. С 18 командами у нас интенсивность футбола не будет, футболистам придется играть на 4 матча больше, а сил для этих игр у них не будет.

Мы и сейчас видим матчи, когда футболисты обеих команд просто стоят весь матч или ползают по полю. Ну и опять же, команда за 7-8 туров до конца, обеспечившая себе место в десятке, с каким азартом будет доигрывать чемпионат? Все это прекрасно понимали, и мы от этого уходили. Последний чемпионат и показывает, что борьба на всех этажах таблицы интенсивно идет. Самое главное — в нижней части. Команды не хотят вылетать, играют до последнего. Соответственно, 6-7 команд все время в группе риска на вылет. Поэтому мы видим, может, некрасивые, но напряженные матчи.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 14:51
А вот Вадик Евсеев утверждает что без угрозы вылета середняки расслабятся и начнут играть в яркий атакующий футбол. И что характерно несёт этот вздор даже без тени улыбки на лице.
ДСА
ДСА
сегодня в 14:47
Денег на столько команд в бюджетах не хватает.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:39
По разному можно сделать форму розыгрыша.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:23
Полностью согласен Потом будут удивляться догам с середняками с 8-12 мест...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:13
Мнение, которое имеет место быть.
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