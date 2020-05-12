Тихонов: «В „Локомотиве“ ещё несколько лет назад хотели выпроводить Сёмина»

Бывший тренер «Спартака» поддержал наставника «Локомотива» .

Ситуация вызывает не только у меня недоумение. Его любят болельщики, и он очень уважаем всеми футболистами и тренерами. Идут какие-то подводные течения в самом «Локомотиве», возможно, его «я» кому-то не нравится. В руководстве есть определённые проблемы с ним. Ещё несколько лет назад его хотели выпроводить, а сейчас опять появился такой момент. У Юрия Павловича есть результат, я не знаю, почему его хотят выгнать. Я против этого!

Юрий Павлович — очень приятный человек, он себя даже на флеш-интервью хорошо и приятно ведёт. На него приятно смотреть. Сёмин — индивидуальность и личность, такие люди добавляют эмоций нашему чемпионату. Пускай он кричит на всех, пускай его штрафуют, но это эмоции нашей игры.