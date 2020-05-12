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Тихонов: «В „Локомотиве“ ещё несколько лет назад хотели выпроводить Сёмина»

сегодня, 20:55

Бывший тренер «Спартака» Андрей Тихонов поддержал наставника «Локомотива» Юрия Сёмина.

Ситуация вызывает не только у меня недоумение. Его любят болельщики, и он очень уважаем всеми футболистами и тренерами. Идут какие-то подводные течения в самом «Локомотиве», возможно, его «я» кому-то не нравится. В руководстве есть определённые проблемы с ним. Ещё несколько лет назад его хотели выпроводить, а сейчас опять появился такой момент. У Юрия Павловича есть результат, я не знаю, почему его хотят выгнать. Я против этого!

Юрий Павлович — очень приятный человек, он себя даже на флеш-интервью хорошо и приятно ведёт. На него приятно смотреть. Сёмин — индивидуальность и личность, такие люди добавляют эмоций нашему чемпионату. Пускай он кричит на всех, пускай его штрафуют, но это эмоции нашей игры.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 21:12
подавятся))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:12
палыча не взять!!
Великолепный
Великолепный
сегодня в 21:09
Какие то подковерные игры.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:06
Палыча давно сожрать хотят!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 20:57
Андрей прав - личностей в РПЛ и так не хватает.
drug01
drug01
сегодня в 20:56
Это не хорошо
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 20:56
Жаль Юр Палыча, не заслужил такого отношения
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