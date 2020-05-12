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Селюк: "Вместо кого Миранчук играл бы в «Барселоне»? Вместо Месси?

сегодня, 20:32

Известный агент Дмитрий Селюк отреагировал на слухи о том, что полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может перейти в «Барселону».

То, что эта новость – вброс, не вызывает сомнений. Но газета, написавшая это, противоречат сама себе: пишут, что президент одобрил трансфер, но ещё надо обговорить зарплату и цену футболиста. Я хорошо знаю Бартомеу, в клубе нет такого, что президент одобрил трансфер, а только потом цену обсуждают. Плюс сегодня у «Барселоны» есть финансовые проблемы.

В прошлом году Смолов уже перешёл в «Реал» и «Арсенал», а оказался в итоге на последнем месте с «Сельтой», где полноценно не играют. Теперь давайте про Миранчука – он уже успел перейти в «Ювентус», потом в «Милан», теперь в Испанию поехал, в «Барселону». Я согласен, что Испания ему подходит лучше всего. Может, «Барселона» задумала взять Миранчука, чтобы в РЖД всю жизнь бесплатно возили их болельщиков? Конечно, эта новость – фейк. Просто скажите, вместо кого он будет играть там, вместо Месси? Миранчук реально может пойти в среднюю команду Испании или классом чуть выше, чем средний. «Севилья», «Валенсия» – такие команды ему подойдут.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:14
куда ты дима лезешь?))думай о загорелых))) и кому в парить))
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Killofwrath (раскрыть)
сегодня в 21:11
где сильнее? в чем? в сборной посмотри, один по Франции играет а другой лечится все время в рпл
valt134
valt134
сегодня в 21:01
Кому в Барселону??? Читаю и медленно охреневаю.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ RamonCSKA (раскрыть)
сегодня в 20:57
Миранчук по футбольному мастерству ничем не слабее Головина,а по таланту и перспективе даже выше на мой взгляд.Другое дело,что Алексею не хватает спортивной злости,а у Головина ее в избытке
beefs
beefs
сегодня в 20:56
фейк за фейком, кому это надо
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ serh62 (раскрыть)
сегодня в 20:55
Ну да,у нас же Чалов главная "звезда" РПЛ,за ним вся Европа "бегает"...)))
112910415
112910415
сегодня в 20:54
можно чередоваться же !
dimagas2
dimagas2
сегодня в 20:53
Ну а фули этот гном себе думал)))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:52
Мда... Вот до чего доводит самомас...ия))
Killofwrath
Killofwrath ответ RamonCSKA (раскрыть)
сегодня в 20:50, ред.
имхо Миранчук сильнее Головина, хоть и очевидно, что в Барсе ему делать нечего
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:49
Миранчук в Барселоне новый анекдот.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:44
Совсем крыша пошла у жирного селюка.
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 20:38
он прав на все 100
Миранчуку даже пока далеко до головина по уровню, не говоря уже об адаптации и то головину даже на скамейке барсы делать нечего
serh62
serh62
сегодня в 20:35
быстрее барселона вылетит в лигу ниже, чем миранчук понадобится какому нибудь клубу, кроме локомотива...
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