Селюк: "Вместо кого Миранчук играл бы в «Барселоне»? Вместо Месси?

Известный агент Дмитрий Селюк отреагировал на слухи о том, что полузащитник «Локомотива» может перейти в «Барселону».

То, что эта новость – вброс, не вызывает сомнений. Но газета, написавшая это, противоречат сама себе: пишут, что президент одобрил трансфер, но ещё надо обговорить зарплату и цену футболиста. Я хорошо знаю Бартомеу, в клубе нет такого, что президент одобрил трансфер, а только потом цену обсуждают. Плюс сегодня у «Барселоны» есть финансовые проблемы.