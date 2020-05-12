Селюк: "Вместо кого Миранчук играл бы в «Барселоне»? Вместо Месси?

Известный агент Дмитрий Селюк отреагировал на слухи о том, что полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может перейти в «Барселону».
То, что эта новость – вброс, не вызывает сомнений. Но газета, написавшая это, противоречат сама себе: пишут, что президент одобрил трансфер, но ещё надо обговорить зарплату и цену футболиста. Я хорошо знаю Бартомеу, в клубе нет такого, что президент одобрил трансфер, а только потом цену обсуждают. Плюс сегодня у «Барселоны» есть финансовые проблемы.
В прошлом году Смолов уже перешёл в «Реал» и «Арсенал», а оказался в итоге на последнем месте с «Сельтой», где полноценно не играют. Теперь давайте про Миранчука – он уже успел перейти в «Ювентус», потом в «Милан», теперь в Испанию поехал, в «Барселону». Я согласен, что Испания ему подходит лучше всего. Может, «Барселона» задумала взять Миранчука, чтобы в РЖД всю жизнь бесплатно возили их болельщиков? Конечно, эта новость – фейк. Просто скажите, вместо кого он будет играть там, вместо Месси? Миранчук реально может пойти в среднюю команду Испании или классом чуть выше, чем средний. «Севилья», «Валенсия» – такие команды ему подойдут.
Миранчуку даже пока далеко до головина по уровню, не говоря уже об адаптации и то головину даже на скамейке барсы делать нечего
Миранчуку даже пока далеко до головина по уровню, не говоря уже об адаптации и то головину даже на скамейке барсы делать нечего