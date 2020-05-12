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Тихонов: «Фролову не стоит забывать, что нужно держать себя в руках»

сегодня, 19:02

Бывший игрок «Крыльев Советов» Андрей Тихонов не смог дать оценку словам голкипера самарского клуба Евгения Фролова, который недавно раскритиковал правительство Российской Федерации.

Каждый может говорить то, что он думает. Когда у Фролова брали интервью, он может до конца не понял, что происходит. Самара — бюджетный клуб и деньги платит государство, поэтому клуб может и принял такое решение. Но, у каждого человека есть точка зрения, которую он в праве высказывать. Также не стоит забывать, что нужно себя держать в руках.

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:14
Нет чтоб парня поддержать, обидно слышать такое от Тихонова
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:08
вот ты например всегда держишь язык там где научили в спартаке))))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:48
Против режима не попрёшь.
spartach091
spartach091 ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
сегодня в 19:40
И что теперь молчать? Едросня с путиным всю страну на колени поставили. Нищих куча, старики в 63,
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:23
Андрюха, успокойся и займись хрющатником.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 19:22
Иногда лучше промолчать, чем говорить.Критиковать мы все можем и любим, а вот предложить что-то конкретное силенок и духа не хватает. Фролов может быть в чем-то и прав, но он не предложил ничего и никого взамен этого правительства, программы выхода из кризиса, а только лишь как и многие мелет языком на тему, в которой особо не разбирается. Поэтому Тиша прав, не стоит плевать в руку, с которой кормишься.
Шорт Побьери
Шорт Побьери
сегодня в 19:18
За правду гнобят парня. Не дадут играть. Загубят карьеру.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:06
Вот и пойми Андрюху??? То ли критикнул, то ли поддержал - непонятно??? Прям как жена Песьякова.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:03
Фролов сказал а потом подумал по ходу)))
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