Тихонов: «Фролову не стоит забывать, что нужно держать себя в руках»

Бывший игрок «Крыльев Советов» не смог дать оценку словам голкипера самарского клуба , который недавно раскритиковал правительство Российской Федерации.

Каждый может говорить то, что он думает. Когда у Фролова брали интервью, он может до конца не понял, что происходит. Самара — бюджетный клуб и деньги платит государство, поэтому клуб может и принял такое решение. Но, у каждого человека есть точка зрения, которую он в праве высказывать. Также не стоит забывать, что нужно себя держать в руках.