Тихонов: «Футболистам нужен месяц, чтобы доиграть чемпионат»

Экс-полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов считает, что чемпионат нужно доиграть, несмотря на эпидемию коронавируса.
Чемпионат нужно доиграть. Если считать дни, которые люди сидят на сборе, сейчас футболистам нужен месяц, чтобы доиграть чемпионат. В Испании, Германии уже люди начинают заниматься группами, а почему нашим так нельзя сделать? Нам нужно успеть до 2 августа и успеть на жеребьёвку. Сыграть восемь игр за месяц — можем. Также разрешили пять замен. Должно быть всё по-честному. Футболисты хорошо зарабатывают, и ничего такого не случится, если их посадят на месячные сборы.
Кабинетного чемпиона РПЛ не надо.
Зачем такое позорище?
И почему бы нашим не подвинуть Ростов и Краснодар. Ещё 8 туров и 24 очка на кону.
А как получится сейчас никто не знает.
Все зависит от того когда на спад пойдет пандемия.
Кабинетного чемпиона РПЛ не надо.
Зачем такое позорище?
И почему бы нашим не подвинуть Ростов и Краснодар. Ещё 8 туров и 24 очка на кону.
А как получится сейчас никто не знает.
Все зависит от того когда на спад пойдет пандемия.
Зенит НЕ чемпион, ваши в ЛЕ без доигрывания.
А то могут менты или пряники подвинуть...
Зенит НЕ чемпион, ваши в ЛЕ без доигрывания.
А то могут менты или пряники подвинуть...