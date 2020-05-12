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Тихонов: «Футболистам нужен месяц, чтобы доиграть чемпионат»

сегодня, 18:34

Экс-полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов считает, что чемпионат нужно доиграть, несмотря на эпидемию коронавируса.

Чемпионат нужно доиграть. Если считать дни, которые люди сидят на сборе, сейчас футболистам нужен месяц, чтобы доиграть чемпионат. В Испании, Германии уже люди начинают заниматься группами, а почему нашим так нельзя сделать? Нам нужно успеть до 2 августа и успеть на жеребьёвку. Сыграть восемь игр за месяц — можем. Также разрешили пять замен. Должно быть всё по-честному. Футболисты хорошо зарабатывают, и ничего такого не случится, если их посадят на месячные сборы. 

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 19:52
Ну хоть тут наше мнение совпадает. Но по комментам выходит, что ты за остановку, как то всё голландцев нахваливаешь. Типа, все остальные страны бестолочи и не заботятся о людях...
oFANATo
oFANATo ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 19:42, ред.
Я за вариант доиграть чемпионат.
Кабинетного чемпиона РПЛ не надо.

Зачем такое позорище?

И почему бы нашим не подвинуть Ростов и Краснодар. Ещё 8 туров и 24 очка на кону.

А как получится сейчас никто не знает.
Все зависит от того когда на спад пойдет пандемия.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:05
Не боится, что спартачок может вылететь в пердив.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 18:52
А ты за вариант травокуров, да?
Зенит НЕ чемпион, ваши в ЛЕ без доигрывания.
А то могут менты или пряники подвинуть...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:47
С Тихоновым что-то ненормальное за месяц восемь игр.
LOpp
LOpp
сегодня в 18:41
Спартаку хватит и месяца чтобы оформить очередное чемпионство
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:38
сам придумал или подсказал кто??))))
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:36
А прежде чем начать подготовку ещё надо вернуть всех легионеров, которые разъехались по своим странам.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 18:35
Вполне уложатся
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:35
И ещё три недели на подготовку!
beefs
beefs
сегодня в 18:35
а на подготовку?
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