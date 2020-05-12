Тихонов: «Футболистам нужен месяц, чтобы доиграть чемпионат»

Экс-полузащитник «Спартака» считает, что чемпионат нужно доиграть, несмотря на эпидемию коронавируса.

Чемпионат нужно доиграть. Если считать дни, которые люди сидят на сборе, сейчас футболистам нужен месяц, чтобы доиграть чемпионат. В Испании, Германии уже люди начинают заниматься группами, а почему нашим так нельзя сделать? Нам нужно успеть до 2 августа и успеть на жеребьёвку. Сыграть восемь игр за месяц — можем. Также разрешили пять замен. Должно быть всё по-честному. Футболисты хорошо зарабатывают, и ничего такого не случится, если их посадят на месячные сборы.