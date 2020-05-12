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Сын Жириновского: «Фролов сказал то, о чём люди говорят на кухне»

сегодня, 17:54

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев поддержал голкипера ФК «Крылья Советов» Евгения Фролова, который был оштрафован за критику российского правительства.

Безусловно, это личное дело клуба. Мы не можем вторгаться в эти вопросы. Но я считаю, что это полный бред. На месте клуба эту историю нужно было поскорее замять, а они поспешили выскочить с заявлениями о том, что это была позиция игрока, а не клуба. Если можно так выразиться, то штраф — это определённое предательство. Это игрок твоего клуба, часть живого организма. Не успев даже разобраться в ситуации, «Крылья» обвинили футболиста.

Не думаю, что это сильно поднимет авторитет клуба в глазах болельщиков. Наоборот, будет обратное. Вратарь сказал то, о чём люди говорят на кухне. Любое наказание за подобное будет восприниматься болельщиками негативно. Когда болельщики вернутся на трибуны, они ещё напомнят клубу об этой ситуации.

Напомним, что Лебедев является сыном руководителя фракции ЛДПР Владимира Жириновского.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 18:11
Однажлы Лебедь, Рак и Щука.... 😁
drug01
drug01
сегодня в 18:08
Надо меньше болтать и слушать!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:07
Откуда Лебедев знает, что говорят люди на кухне?
112910415
112910415
сегодня в 18:00
Лебедев правильно поймал популярную волну.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:59
а ты с каких пор стал за него то?))) чудо не адекватное)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:55
Оставьте уже в покое этого Фролова...
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