Петржела: «Кержаков — хороший мальчик!»

Бывший наставник «Зенита» рад, что тренировал «сине-бело-голубых».

В первую очередь вспоминаю людей, которые работали со мной или были около команды. Никаких плохих воспоминаний! Два года назад встретился в Москве в студии «Матч ТВ» с Сашей Кержаковым. Он хороший мальчик! Рад был его видеть, как и всех других был бы рад. Поболтали с ним…

Аршавин сейчас звезда на телевидении? Так Шава – умница, он знает, что такое футбол, и поэтому умеет о нем говорить. К сожалению, не видел его на экране.