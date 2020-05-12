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Петржела: «Кержаков — хороший мальчик!»

вчера, 22:03

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела рад, что тренировал «сине-бело-голубых».

В первую очередь вспоминаю людей, которые работали со мной или были около команды. Никаких плохих воспоминаний! Два года назад встретился в Москве в студии «Матч ТВ» с Сашей Кержаковым. Он хороший мальчик! Рад был его видеть, как и всех других был бы рад. Поболтали с ним…

Аршавин сейчас звезда на телевидении? Так Шава – умница, он знает, что такое футбол, и поэтому умеет о нем говорить. К сожалению, не видел его на экране.

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Все комментарии
Костик Смирнов
Костик Смирнов
вчера в 23:45
При нем Зенит по другому заиграл, всем двором смотрели.😊😊😊
LOpp
LOpp
вчера в 22:56
На девочку точно не похож
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:09
ваше мнение ... оно только ваше))))
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:06
Пошутил наверное)))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:04
Эот комплимент для Кержа
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:03
Спорный вопрос, очень спорный
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