Паредес — об автомобильной аварии: «Я думал, что умру»

Полузащитник ПСЖ вспомнил об автомобильной аварии, когда еще был игроком «Ромы».

Было уже поздно, мы ехали домой, на улице никого не было. Я решил проехать на красный свет, так как дорога была пустынной, но как только я собрался пересечь дорогу, я увидел проезжающую мимо меня машину.

Я попытался затормозить, со всех сил повернул направо, но позади меня ехал Итурбе на своем внедорожнике. А у меня маленькая машина, в тот момент я подумал, что он меня просто раздавит.

Я думал, что умру. В попытке не попасть под колеса Итубре я оказался на двух колесах! Моя жена была в ярости, когда вылезла из машины, она сказала, что я сошел с ума. Случайность, которая чуть не обернулась несчастным случаем.