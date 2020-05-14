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Паредес — об автомобильной аварии: «Я думал, что умру»

14 мая 2020, 11:46

Полузащитник ПСЖ Леандро Паредес вспомнил об автомобильной аварии, когда еще был игроком «Ромы». 

Было уже поздно, мы ехали домой, на улице никого не было. Я решил проехать на красный свет, так как дорога была пустынной, но как только я собрался пересечь дорогу, я увидел проезжающую мимо меня машину. 

Я попытался затормозить, со всех сил повернул направо, но позади меня ехал Итурбе на своем внедорожнике. А у меня маленькая машина, в тот момент я подумал, что он меня просто раздавит. 

Я думал, что умру. В попытке не попасть под колеса Итубре я оказался на двух колесах! Моя жена была в ярости, когда вылезла из машины, она сказала, что я сошел с ума. Случайность, которая чуть не обернулась несчастным случаем.

Ранее Паредес рассказал о будущем Неймара в ПСЖ.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
14 мая в 12:38
Нечего пьяным за рулём находится.
cska vperiod
cska vperiod
14 мая в 12:06
Страсти рассказывает Паредес.
beefs
beefs
14 мая в 11:46
зачем вспоминать неприятное
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