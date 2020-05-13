Ольмо: «Я бы хотел сыграть в Ла Лиге»

Полузащитник «РБ Лейпцига» Даниэль Ольмо прокомментировал возможное возвращение в Ла Лигу.
Как сообщается, «Барселона» проявляет интерес к 22-летнему хавбеку, который является воспитанником каталонского клуба.
Я не знаю, пыталась ли «Барселона» подписать меня.
Многое было написано в прессе. «Лейпциг» был одной из команд, которые больше всего интересовалась мной, и именно поэтому мы решили приехать сюда.
Было бы неплохо сыграть в лиге моей страны, это один из лучших чемпионатов в мире, очень конкурентоспособный и привлекающий множество людей. Почему бы и нет? Я бы хотел сыграть в Ла Лиге.