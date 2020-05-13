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Ольмо: «Я бы хотел сыграть в Ла Лиге»

13 мая 2020, 22:51

Полузащитник «РБ Лейпцига» Даниэль Ольмо прокомментировал возможное возвращение в Ла Лигу.

Как сообщается, «Барселона» проявляет интерес к 22-летнему хавбеку, который является воспитанником каталонского клуба.

Я не знаю, пыталась ли «Барселона» подписать меня.

Многое было написано в прессе. «Лейпциг» был одной из команд, которые больше всего интересовалась мной, и именно поэтому мы решили приехать сюда.

Было бы неплохо сыграть в лиге моей страны, это один из лучших чемпионатов в мире, очень конкурентоспособный и привлекающий множество людей. Почему бы и нет? Я бы хотел сыграть в Ла Лиге.

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beefs
beefs
13 мая в 23:27
старайся и сыграешь
Legend 6
Legend 6
13 мая в 22:53
Ольмо нужен, а не пьяница.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 мая в 22:51, ред.
Здоровый интерес игрока...
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