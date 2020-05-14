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Директор «Боруссии» Д: «Заражение футболиста не станет катастрофой»

14 мая 2020, 07:22

Директор дортмундской «Боруссии» Карстен Крамер высказался о скором возобновлении чемпионата Германии.

Мы рады, что футбол возвращается. Сейчас все тесты на коронавирус игроков и сотрудников клуба отрицательные, но так как у нас есть рекомендации по безопасности, если вдруг кто-то сдаст положительный тест, катастрофой это не станет.

Что касается возобновления сезона, в первую очередь, мы чувствуем облегчение и удовлетворение. Если бы чемпионат завершили досрочно, то не только у Дортмунда, но и у всей лиги были бы большие проблемы. Мы никогда бы не предпочли играть без зрителей, но при текущем кризисе, это безальтернативный вариант, и играть при пустых трибунах лучше, чем не играть вообще.

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oFANATo
oFANATo
14 мая в 10:17
Время покажет.
cska vperiod
cska vperiod
14 мая в 08:17
Вроде все изолированы а умудряются заражаться.
ДАША Д
ДАША Д
14 мая в 08:05
У Боруссии два состава, они не заметят потери бойца.
beefs
beefs
14 мая в 08:04
короче футбол в любую погоду...
Leha-ha50
Leha-ha50
14 мая в 07:31
Уже, уже на подходе.
Ждемс!!!
112910415
112910415
14 мая в 07:30
оптимистично смотрит на ситуацию, это хорошо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 мая в 07:25
Но лучше не надо...
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