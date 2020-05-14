Директор «Боруссии» Д: «Заражение футболиста не станет катастрофой»

Директор дортмундской «Боруссии» Карстен Крамер высказался о скором возобновлении чемпионата Германии.

Мы рады, что футбол возвращается. Сейчас все тесты на коронавирус игроков и сотрудников клуба отрицательные, но так как у нас есть рекомендации по безопасности, если вдруг кто-то сдаст положительный тест, катастрофой это не станет.

Что касается возобновления сезона, в первую очередь, мы чувствуем облегчение и удовлетворение. Если бы чемпионат завершили досрочно, то не только у Дортмунда, но и у всей лиги были бы большие проблемы. Мы никогда бы не предпочли играть без зрителей, но при текущем кризисе, это безальтернативный вариант, и играть при пустых трибунах лучше, чем не играть вообще.