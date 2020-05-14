Директор «Фиорентины»: «Принёс коронавирус в дом и заразил всю семью»

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде рассказал о том, как его семья переболела коронавирусом.

Я заболел коронавирусом одним из первых. Я принёс вирус в свой дом и передал его жене, дочери, внукам, другим членам семьи. Это самое худшее — видеть, как твоя семья медленно заболевает. Они находились в больнице в течение 30 дней. К счастью, это была одна из лучших клиник мира по борьбе с этим вирусом.

Это подлый вирус, вы даже не можете встать с постели, у вас высокая температура, пот, кашель, диарея. И становится действительно страшно, когда вы видите, что окружающие тоже болеют.

К счастью, мы все выздоровели, и я всегда буду поддерживать меры, которые мы должны предпринять, чтобы предотвратить распространение коронавируса.