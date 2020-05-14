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Директор «Фиорентины»: «Принёс коронавирус в дом и заразил всю семью»

14 мая 2020, 02:25

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде рассказал о том, как его семья переболела коронавирусом.

Я заболел коронавирусом одним из первых. Я принёс вирус в свой дом и передал его жене, дочери, внукам, другим членам семьи. Это самое худшее — видеть, как твоя семья медленно заболевает. Они находились в больнице в течение 30 дней. К счастью, это была одна из лучших клиник мира по борьбе с этим вирусом.

Это подлый вирус, вы даже не можете встать с постели, у вас высокая температура, пот, кашель, диарея. И становится действительно страшно, когда вы видите, что окружающие тоже болеют.

К счастью, мы все выздоровели, и я всегда буду поддерживать меры, которые мы должны предпринять, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Вчера стало известно, что глава совета директоров московского «Динамо» Юрий Соловьёв был госпитализирован с коронавирусом.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
14 мая в 09:16
хорошо то что хорошо заканчивается)) здоровья всем!
ДСА
ДСА
14 мая в 07:03
Купил себе выздоровление.
cska vperiod
cska vperiod
14 мая в 05:10
Мне понравилось выражение - подлый вирус.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 мая в 02:58
Печальная истооия...
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
14 мая в 02:35
Раньше сядешь - раньше выйдешь
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