Себальос: «АПЛ подходит Бэйлу, но он играет важную роль в „Реале“»

Полузащитник «Реала» Даниэль Себальос, на правах аренды выступающий за «Арсенал», прокомментировал слухи о возможном переходе вингера «сливочных» Гарета Бэйла в один из клубов АПЛ. Ранее сообщалось о том, что «Ньюкасл» готов заплатить за 30-летнего валлийца 53 млн фунтов.
Английская Премьер-Лига подходит Бэйлу, но он играет важную роль в «Реале».
Давайте не будем забывать всё то, что он дал этому клубу. Тот, кто не доверяет Бэйлу, должен пересмотреть финал Лиги чемпионов [с «Ливерпулем»]. Он сделал достаточно для «Реала».
Какую? Охраняет лазарет и полирует скамью?
Какую? Охраняет лазарет и полирует скамью?