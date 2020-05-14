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Себальос: «АПЛ подходит Бэйлу, но он играет важную роль в „Реале“»

14 мая 2020, 07:36

Полузащитник «Реала» Даниэль Себальос, на правах аренды выступающий за «Арсенал», прокомментировал слухи о возможном переходе вингера «сливочных» Гарета Бэйла в один из клубов АПЛ. Ранее сообщалось о том, что «Ньюкасл» готов заплатить за 30-летнего валлийца 53 млн фунтов.

Английская Премьер-Лига подходит Бэйлу, но он играет важную роль в «Реале».

Давайте не будем забывать всё то, что он дал этому клубу. Тот, кто не доверяет Бэйлу, должен пересмотреть финал Лиги чемпионов [с «Ливерпулем»]. Он сделал достаточно для «Реала».

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Все комментарии
galem72
galem72
14 мая в 10:57
"...он играет важную роль в Реале..."

Какую? Охраняет лазарет и полирует скамью?
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
14 мая в 09:52
Наверное его нынешняя "важнейшая роль" заключается в том чтобы наглядно показывать остальным каким не должен быть игрок Реала.
ОПС
ОПС
14 мая в 09:25
А в АПЛ было бы интересно посмотреть.
Брулин
Брулин
14 мая в 08:52
За былые заслуги в Мадриде не играют
mihaluch
mihaluch
14 мая в 08:32
Если Ньюкасл берёт Бейла то значит что тот что-то стоит.
cska vperiod
cska vperiod
14 мая в 08:16
Самая важная роль Бэйла в Реале полировать лавочку.
ДСА
ДСА
14 мая в 08:06
Похоже в Ньюкасл Бэйл уже не пойдет.
Leha-ha50
Leha-ha50
14 мая в 07:38
На счет роли - перебор.
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