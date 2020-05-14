Себальос: «АПЛ подходит Бэйлу, но он играет важную роль в „Реале“»

1589430982

14 мая 2020, 07:36

Полузащитник «Реала» , на правах аренды выступающий за «Арсенал», прокомментировал слухи о возможном переходе вингера «сливочных» в один из клубов АПЛ . Ранее сообщалось о том, что «Ньюкасл» готов заплатить за 30-летнего валлийца 53 млн фунтов.