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Торрент: «Игроки „Баварии“ не послушали Пепа и проиграли „Реалу“ 0:4»

13 мая 2020, 23:55
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)0 : 4Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Доменек Торрент, работавший ассистентом Хосепа Гвардиолы в «Баварии», рассказал, что игроки мюнхенского клуба не стали выполнять установку тренера в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов 2013/2014 против мадридского «Реала».

В первом матче «Бавария» проиграла «Реалу» 0:1.

Хосеп хотел, чтобы мы сыграли в выжидательной манере, но авторитеты клуба решили, что стоит сыграть в агрессивной манере. Мы допускали ошибки, когда нам забивали голы. Такое бывает. Может быть, если бы игроки послушали Гвардиолу, мы бы всё равно проиграли 0:4 или 0:5.

Ранее появились слухи о том, что Торрент может стать помощником Гвардиолы в «Манчестер Сити».

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Все комментарии
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
14 мая в 09:27
Это уже история
VAN ARM
VAN ARM
14 мая в 09:11
был плохой день и вспышки на солнце)))
Groove000
Groove000
14 мая в 07:53
Ждем заявления от Медиагет)
cevin cigan
cevin cigan
14 мая в 07:05
Славная была охота!
112910415
112910415
14 мая в 05:31
а старших-то слушаться надо !
Islam0500
Islam0500
14 мая в 02:21
Тогда Гвардиола получил по самые не хочу
Legend 6
Legend 6
14 мая в 00:23
Однофамилец знаменитой програмки)
drug01
drug01
13 мая в 23:56
Просто плохо сыграли
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