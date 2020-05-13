Торрент: «Игроки „Баварии“ не послушали Пепа и проиграли „Реалу“ 0:4»

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13 мая 2020, 23:55

, работавший ассистентом в «Баварии», рассказал, что игроки мюнхенского клуба не стали выполнять установку тренера в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов 2013/2014 против мадридского «Реала».

В первом матче «Бавария» проиграла «Реалу» 0:1.

Хосеп хотел, чтобы мы сыграли в выжидательной манере, но авторитеты клуба решили, что стоит сыграть в агрессивной манере. Мы допускали ошибки, когда нам забивали голы. Такое бывает. Может быть, если бы игроки послушали Гвардиолу, мы бы всё равно проиграли 0:4 или 0:5.

Ранее появились слухи о том, что Торрент может стать помощником Гвардиолы в «Манчестер Сити».