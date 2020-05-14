Мельгарехо может продолжить карьеру в чемпионате Турции

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14 мая 2020, 13:26

Сообщается, что полузащитник «Спартака» может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

В услугах 29-летнего футболиста московского клуба заинтересован «Трабзонспор», который в настоящее время ищет варианты для усиления флангов.

Мельгарехо достанется турецкому клубу бесплатно, так как его действующий контракт со «Спартаком» истекает этим летом.

Ранее агент Лоренцо рассказал о будущем игрока.