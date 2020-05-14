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Мельгарехо может продолжить карьеру в чемпионате Турции

14 мая 2020, 13:26

Сообщается, что полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

В услугах 29-летнего футболиста московского клуба заинтересован «Трабзонспор», который в настоящее время ищет варианты для усиления флангов.

Мельгарехо достанется турецкому клубу бесплатно, так как его действующий контракт со «Спартаком» истекает этим летом.

Ранее агент Лоренцо рассказал о будущем игрока.

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Все комментарии
Александр Новиков 1
Александр Новиков 1 ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
14 мая в 16:57
Федун врядли от этого обеднел. От Мельгарехо во всяком случае побольше толку было, чем от Роши.
Faustello
Faustello ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
14 мая в 15:06, ред.
Разбегаются легендарные дояры Тарасовки, один мушкетер Ещенко на вымени пока ещё ловко болтается)))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
14 мая в 14:47, ред.
Норм вариант. Слева в Трабзоне Нвакаэме, а вот справа есть вакансия.
Брулин
Брулин
14 мая в 14:19
В Турции тоже кризис и логично, что они ищут свободных агентов
makkie
makkie
14 мая в 14:09, ред.
Лоренцо уже ничем не помогает Спартаку, так что логично с ним расстаться.
Жаль, что уйдет свободным агентом. Но зато быстрее найдет новый клуб.
Ехать в Турцию нет смысла, ну что там делать? Лучше попробоваться в сильном европейском чемпионате.

Удачи Ореху, спасибо за важные голы и самоотдачу!
Пожалуй, единственный из Кубани, к кому минимум вопросов по игре.
beefs
beefs
14 мая в 14:09
он не ключевой игрок, так что потеря минимальна
КЭТиК
КЭТиК
14 мая в 14:01
Не самый худший расклад.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
14 мая в 13:59
Отмучался! И федуна с нулем оставил)
Литейный 4
Литейный 4
14 мая в 13:42, ред.
Отмучился и сбежал. Теперь придётся заново учится играть в футбол. Гыгыгы
cska vperiod
cska vperiod
14 мая в 13:34
Лоренцо самый счастливый человек в тарасовке.
mihaluch
mihaluch
14 мая в 13:30
Турцию так в Турцию
VAN ARM
VAN ARM
14 мая в 13:28
пусть играет там))
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