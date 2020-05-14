Сообщается, что полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
В услугах 29-летнего футболиста московского клуба заинтересован «Трабзонспор», который в настоящее время ищет варианты для усиления флангов.
Мельгарехо достанется турецкому клубу бесплатно, так как его действующий контракт со «Спартаком» истекает этим летом.
Ранее агент Лоренцо рассказал о будущем игрока.
Жаль, что уйдет свободным агентом. Но зато быстрее найдет новый клуб.
Ехать в Турцию нет смысла, ну что там делать? Лучше попробоваться в сильном европейском чемпионате.
Удачи Ореху, спасибо за важные голы и самоотдачу!
Пожалуй, единственный из Кубани, к кому минимум вопросов по игре.
Жаль, что уйдет свободным агентом. Но зато быстрее найдет новый клуб.
Ехать в Турцию нет смысла, ну что там делать? Лучше попробоваться в сильном европейском чемпионате.
Удачи Ореху, спасибо за важные голы и самоотдачу!
Пожалуй, единственный из Кубани, к кому минимум вопросов по игре.