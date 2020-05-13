Миранчук выбирает между «Ювентусом» и «Барселоной»

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13 мая 2020, 10:00

«Соккер.ру» изучает пример правильной агентской работы на трансферном рынке.

Заголовок ироничный, что очевидно, но тема глубже и интереснее. Ведь когда у футболиста есть хитрый представитель, то это круто. Агенты бывают разные – некоторые мутные, но одновременно нельзя повторять ошибку Дзюбы, ведь Артем слишком грубо обобщил:

Может быть, наживу много врагов, но агенты в России – зло. Я не знаю, как во всём мире, но именно в России 99,9% агентов с тобой лишь тогда, пока у тебя есть деньги и всё хорошо.

На самом деле агент должен быть тебе как брат, либо друг, но всё не так. Как только у тебя появятся проблемы, то они сразу исчезнут.

Во-первых, у Дзюбы часто все плохие, он – Д’Артаньян. Во-вторых, после кражи у Быстрова денег карьеру Артема спас агент Сафонов, не все одинаковые. В-третьих, агенты — зло, только если их деятельность не регламентировать и позволят лихим девяностым возвращаться в разной форме. В-четвертых, Дзюба нанял агента Роналду и в результате пока не играет за «Лацио» или «Тоттенхэм», хотя рвался в топ-5, о чем сам сто раз говорил. Но Артем попадет в великий западный клуб в лучшем случае этим летом – в «Милан».

А вот молодая звезда «Локомотива» — другое дело. И Миранчука сейчас его агент – Вадим Шпинев, грамотно раскручивает. Представитель Алексея работает на человека, которому в РФС выдали агентскую корочку под номером один – Павла Андреева, и выбрал грамотную тактику. Не Вадим говорит о Миранчуке, придумывая новости о «Манчестер Юнайтед» или «Ювентусе», наоборот опровергает слухи, ведь информацию о манкунианцах назвал «бредом». При этом Нобель Арустамян не ошибается – не МЮ , но некоторым клубам Серии А российский атакующий хавбек интересен.

И не только им. Так получается, что Алексея рекламируют без его участия, а это лучшая стратегия. Смолов зовет в Испанию, итальянцы, а теперь и каталонцы пишут о Миранчуке. Его грамотно запаковывают для клубов из топ-5. Важно, что благодаря двум неплохим матчам против «Ювентуса» наживку проглотили итальянские СМИ – плеймейкеру и второму форварду сделали рекламу на полуострове. Причем в случае с тем же «Миланом» интерес был реальным – в то время Мальдини убеждал Шевченко возглавить «россонери», и Миранчук мог зайти в команду русскоязычного тренера.

Теперь все немного иначе, но рассказы о Миранчуке в «Барселоне» делают только лучше. Хотя являются, скорее всего, бредовыми и выдуманными. Алексей Миранчук не играет на уровне каталонского клуба. С другой стороны, а разве в заявках команд всего 11 футболистов? Малком в «Бордо» не выступал на уровне «Барселоны», а Бартомеу устроил за него открытую драку с «Ромой», а потом продал контракт в «Зенит» за 40 млн евро. Бразилец стабильнее и на голову сильнее, чем россиянин? Нет.

Малком другой, но не стабильнее. Так что не стоит злиться, когда видите слухи о переходе молодых российских игроков в известные клубы. Во-первых, так и работает футбольный рынок – кого только не рекламируют, причем связывая с самыми известными клубами планеты. Во-вторых, Абидаль вправду прилетал в Москву и на него легко мог выйти агент Алексея Миранчука, порекомендовав присмотреться к молодому футболисту. В-третьих, об интересе написало каталонское издание, причем заявили, что трансфер будет связан с потерей хавбека Ракитича.

Стоп. А может, Миранчук вправду попадет в «Барселону»? «Спартак» сказал, что таких, как Зинченко, у них целая команда, а у Гвардиолы украинец взял на 7 трофеев больше, чем выиграл бы с москвичами за это же время. Вспомните также, что в команде Месси есть великий датский форвард Брейтуэйт, который не смог на презентации нормально понабивать мяч, а за него отвалили 18 млн евро. Как-то белорус Глеб перешел в великую «Барселону» — сильнее нынешней, и хотя не заиграл, никто не утверждает, что Миранчука могут взять в железную основу.

А если серьезно, то бессмысленно спорить, тянет или нет. Ключ истории – создана приличная реклама. Если случайно вышло – можно поздравить Андреева и Шпинева, они везучие, если это спланированная рекламная кампания – еще лучше. В условиях информационного голода итальянские и испанские издания раскрутили Миранчука до уровня Головина. А ведь Александр не просто перешел в клуб топ-5 за 30 млн евро – Алексей вдвое дешевле на рынке, но и заиграл так, что мог попасть в сборную сезона Лиги 1, если бы журналисты не выдумали, что Мбаппе с Головиным – игроки одной позиции.

В любом случае, сами французы считают, что хавбек «Монако» среди героев сезона, а репутацию заработал на ЧМ -18. А у Алексея Миранчука были матчи ЛЧ против «Атлетико» и «Ювентуса» — пусть неудачные для команды, но не для него лично. Шансы увидеть Алексея в Серии А высокие – клуб уровня «Милана» его легко приютит, им думающие игроки нужны. Но ситуация складывается так, что можно помечтать о большем. Селюк может ревновать к тому, как удачно его коллеги делают рекламу своим клиентам, поэтому увидел в визитах Абидаля только консультации «Локомотива», но хватит выдуманного «интереса» «Барселоны», чтобы остальные испанцы присмотрелись.

Реальные предложения по Миранчуку у «железнодорожников» точно будут. А если игроков уведомили, что Сёмин уходит, то какой смысл Алексею оставаться? У Алексея контракт всего на год, так что у «Локомотива» нет выбора, и в итоге все сведется к мастерству агентов. Выбьют Алексею место в Ла Лиге или Серии А – точно уедет. Почти наверняка не в «Ювентус» и не в «Барселону», ведь это опасно – легко не заиграть. Впрочем, возвращаемся к тому, что есть не только основа.

Заявки надо в финансово непростое время забивать игроками уровня ЛЧ , и прямо сейчас в составе каталонцев Брейтуэйт, Дембеле, Семеду, Умтити, Ленгле и Фирпо, и вся шестерка в футбол на своих позициях играет в конкретном сезоне хуже, чем Алексей Миранчук. Это слабый аргумент, чтобы подписать игрока «Локомотива», но Бартомеу и не на такое способен. Причем если бы игрок возраста, позиции и класса Алексея играл за «Бордо», «Боруссию» Д или «Аякс», то цена начиналась бы с 50 млн евро. В кризис российские футболисты станут выгодными, тот же Баринов, если до конца года сохранит темпы прогресса – игрок для топ-5.

А Миранчук уже готов морально, судя по тому, как активно его рекламируют. Надо целить в «Барселону», чтобы попасть в более скромный клуб из Испании, вроде «Севильи». Агент Андреев уже обкатал такую тактику на Соболеве. Помните информацию о скауте «Манчестер Юнайтед» на игре форварда? Разумеется, на нападающего приезжали посмотреть консультанты разных клубов – обычная практика, но новость появилась вовремя, чтобы и ЦСКА , и «Спартак» клюнули. Теперь у Александра есть шанс задержаться в команде Тедеско с зарплатой 1.2 млн евро в год.

А у Миранчука есть шанс сыграть если не за «Барселону», то за более скромный клуб из Испании. Геркус на днях зло огрызнулся при упоминании потенциальных переходов молодых россиян в Европу, но бывший менеджер «Зенита» и «Локомотива» не спорит – в новых финансовых условиях даже грандам РПЛ придется расстаться с рядом футболистов. Если Миранчуку интересен переезд – сейчас идеальный момент. Причем источник интереса легко угадать: Алексей впечатлил футболистов «Ювентуса», те начали его нахваливать в личных разговорах с журналистами — создалась информационная цепочка.

Два прилета Абидаля в Москву хорошо ложатся на предыдущую информацию, даже если цель была иной. Надо четко понимать, что именно так работают все в мире, причем в этом случае вряд ли все новости выдумывали. Миранчук с опытом в ЛЧ легко может быть 2-3 номером на позицию запасного атакующего хавбека и форварда в шорт-листе «Барселоны», ведь речь о клубе, что отдал 18 млн евро за форварда «Леганеса» и вынужден сокращать расходы (читай, брать тех, кто согласен на низкую по меркам каталонцев зарплату).

Не верится в переход Алексея в «Барселону», но если реально увидим Миранчука в составе «блаугранас», то такой трансфер с порога разнесут фанаты, вспомнив Глеба и Чигринского – восточных европейцев, что не заиграли в каталонском клубе. Но если новость поможет «Севилье» или другой команде принять решение, что в этом плохого? Миранчук объективно не бездарен, и хотя именно ему опасно уезжать куда попало – странный стиль, в новых командах обычно адаптируется со скрипом, даже если речь о сборной России, речь о молодом парне.

Мечтать в его возрасте не вредно, особенно если соединять грезы с усердным трудом. А работа агентов – рекламировать своих клиентов, предлагать различным клубам. Миранчуку повезет, если на волне хайпа его занесет в клуб, где Алексей нужен и заиграет.