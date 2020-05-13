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Миранчук выбирает между «Ювентусом» и «Барселоной»

13 мая 2020, 10:00

«Соккер.ру» изучает пример правильной агентской работы на трансферном рынке. 

Заголовок ироничный, что очевидно, но тема глубже и интереснее. Ведь когда у футболиста есть хитрый представитель, то это круто. Агенты бывают разные – некоторые мутные, но одновременно нельзя повторять ошибку Дзюбы, ведь Артем слишком грубо обобщил:  

Может быть, наживу много врагов, но агенты в России – зло. Я не знаю, как во всём мире, но именно в России 99,9% агентов с тобой лишь тогда, пока у тебя есть деньги и всё хорошо. 

На самом деле агент должен быть тебе как брат, либо друг, но всё не так. Как только у тебя появятся проблемы, то они сразу исчезнут. 

Во-первых, у Дзюбы часто все плохие, он – Д’Артаньян. Во-вторых, после кражи у Быстрова денег карьеру Артема спас агент Сафонов, не все одинаковые. В-третьих, агенты — зло, только если их деятельность не регламентировать и позволят лихим девяностым возвращаться в разной форме. В-четвертых, Дзюба нанял агента Роналду и в результате пока не играет за «Лацио» или «Тоттенхэм», хотя рвался в топ-5, о чем сам сто раз говорил. Но Артем попадет в великий западный клуб в лучшем случае этим летом – в «Милан».  

А вот молодая звезда «Локомотива» — другое дело. И Миранчука сейчас его агент – Вадим Шпинев, грамотно раскручивает. Представитель Алексея работает на человека, которому в РФС выдали агентскую корочку под номером один – Павла Андреева, и выбрал грамотную тактику. Не Вадим говорит о Миранчуке, придумывая новости о «Манчестер Юнайтед» или «Ювентусе», наоборот опровергает слухи, ведь информацию о манкунианцах  назвал «бредом». При этом  Нобель Арустамян не ошибается – не МЮ, но некоторым клубам Серии А российский атакующий хавбек интересен. 

И не только им. Так получается, что Алексея рекламируют без его участия, а это лучшая стратегия. Смолов зовет в Испанию, итальянцы, а теперь и каталонцы пишут о Миранчуке. Его грамотно запаковывают для клубов из топ-5. Важно, что благодаря двум неплохим матчам против «Ювентуса» наживку проглотили итальянские СМИ – плеймейкеру и второму форварду сделали рекламу на полуострове. Причем в случае с тем же «Миланом» интерес был реальным – в то время Мальдини убеждал Шевченко возглавить «россонери», и Миранчук мог зайти в команду русскоязычного тренера.  

Теперь все немного иначе, но рассказы о Миранчуке в «Барселоне» делают только лучше. Хотя являются, скорее всего, бредовыми и выдуманными. Алексей Миранчук не играет на уровне каталонского клуба. С другой стороны, а разве в заявках команд всего 11 футболистов? Малком в «Бордо» не выступал на уровне «Барселоны», а Бартомеу устроил за него открытую драку с «Ромой», а потом продал контракт в «Зенит» за 40 млн евро. Бразилец стабильнее и на голову сильнее, чем россиянин? Нет.  

Малком другой, но не стабильнее. Так что не стоит злиться, когда видите слухи о переходе молодых российских игроков в известные клубы. Во-первых, так и работает футбольный рынок – кого только не рекламируют, причем связывая с самыми известными клубами планеты. Во-вторых, Абидаль вправду прилетал в Москву и на него легко мог выйти агент Алексея Миранчука, порекомендовав присмотреться к молодому футболисту. В-третьих, об интересе написало каталонское издание, причем заявили, что трансфер будет связан с потерей хавбека Ракитича.  

Стоп. А может, Миранчук вправду попадет в «Барселону»? «Спартак» сказал, что таких, как Зинченко, у них целая команда, а у Гвардиолы украинец взял на 7 трофеев больше, чем выиграл бы с москвичами за это же время. Вспомните также, что в команде Месси есть великий датский форвард Брейтуэйт, который не смог на презентации нормально понабивать мяч, а за него отвалили 18 млн евро. Как-то белорус Глеб перешел в великую «Барселону» — сильнее нынешней, и хотя не заиграл, никто не утверждает, что Миранчука могут взять в железную основу.  

А если серьезно, то бессмысленно спорить, тянет или нет. Ключ истории – создана приличная реклама. Если случайно вышло – можно поздравить Андреева и Шпинева, они везучие, если это спланированная рекламная кампания – еще лучше. В условиях информационного голода итальянские и испанские издания раскрутили Миранчука до уровня Головина. А ведь Александр не просто перешел в клуб топ-5 за 30 млн евро – Алексей вдвое дешевле на рынке, но и заиграл так, что мог попасть в сборную сезона Лиги 1, если бы журналисты не выдумали, что Мбаппе с Головиным – игроки одной позиции.  

В любом случае, сами французы считают, что хавбек «Монако» среди героев сезона, а репутацию заработал на ЧМ-18. А у Алексея Миранчука были матчи ЛЧ против «Атлетико» и «Ювентуса» — пусть неудачные для команды, но не для него лично. Шансы увидеть Алексея в Серии А высокие – клуб уровня «Милана» его легко приютит, им думающие игроки нужны. Но ситуация складывается так, что можно помечтать о большем. Селюк может ревновать к тому, как удачно его коллеги делают рекламу своим клиентам, поэтому увидел в визитах Абидаля только  консультации «Локомотива», но хватит выдуманного «интереса» «Барселоны», чтобы остальные испанцы присмотрелись.  

Реальные предложения по Миранчуку у «железнодорожников» точно будут. А если игроков уведомили, что Сёмин уходит, то какой смысл Алексею оставаться? У Алексея контракт всего на год, так что у «Локомотива» нет выбора, и в итоге все сведется к мастерству агентов. Выбьют Алексею место в Ла Лиге или Серии А – точно уедет. Почти наверняка не в «Ювентус» и не в «Барселону», ведь это опасно – легко не заиграть. Впрочем, возвращаемся к тому, что есть не только основа.  

Заявки надо в финансово непростое время забивать игроками уровня ЛЧ, и прямо сейчас в составе каталонцев Брейтуэйт, Дембеле, Семеду, Умтити, Ленгле и Фирпо, и вся шестерка в футбол на своих позициях играет в конкретном сезоне хуже, чем Алексей Миранчук. Это слабый аргумент, чтобы подписать игрока «Локомотива», но Бартомеу и не на такое способен. Причем если бы игрок возраста, позиции и класса Алексея играл за «Бордо», «Боруссию» Д или «Аякс», то цена начиналась бы с 50 млн евро. В кризис российские футболисты станут выгодными, тот же Баринов, если до конца года сохранит темпы прогресса – игрок для топ-5.  

А Миранчук уже готов морально, судя по тому, как активно его рекламируют. Надо целить в «Барселону», чтобы попасть в более скромный клуб из Испании, вроде «Севильи». Агент Андреев уже обкатал такую тактику на Соболеве. Помните информацию о скауте «Манчестер Юнайтед» на игре форварда? Разумеется, на нападающего приезжали посмотреть консультанты разных клубов – обычная практика, но новость появилась вовремя, чтобы и ЦСКА, и «Спартак» клюнули. Теперь у Александра есть шанс задержаться в команде Тедеско с зарплатой 1.2 млн евро в год.  

А у Миранчука есть шанс сыграть если не за «Барселону», то за более скромный клуб из Испании. Геркус на днях зло огрызнулся при упоминании потенциальных переходов молодых россиян в Европу, но бывший менеджер «Зенита» и «Локомотива» не спорит – в новых финансовых условиях даже грандам РПЛ придется расстаться с рядом футболистов. Если Миранчуку интересен переезд – сейчас идеальный момент. Причем источник интереса легко угадать: Алексей впечатлил футболистов «Ювентуса», те начали его нахваливать в личных разговорах с журналистами — создалась информационная цепочка. 

Два прилета Абидаля в Москву хорошо ложатся на предыдущую информацию, даже если цель была иной. Надо четко понимать, что именно так работают все в мире, причем в этом случае вряд ли все новости выдумывали. Миранчук с опытом в ЛЧ легко может быть 2-3 номером на позицию запасного атакующего хавбека и форварда в шорт-листе «Барселоны», ведь речь о клубе, что отдал 18 млн евро за форварда «Леганеса» и вынужден сокращать расходы (читай, брать тех, кто согласен на низкую по меркам каталонцев зарплату). 

Не верится в переход Алексея в «Барселону», но если реально увидим Миранчука в составе «блаугранас», то такой трансфер с порога разнесут фанаты, вспомнив Глеба и Чигринского – восточных европейцев, что не заиграли в каталонском клубе. Но если новость поможет «Севилье» или другой команде принять решение, что в этом плохого? Миранчук объективно не бездарен, и хотя именно ему опасно уезжать куда попало – странный стиль, в новых командах обычно адаптируется со скрипом, даже если речь о сборной России, речь о молодом парне.  

Мечтать в его возрасте не вредно, особенно если соединять грезы с усердным трудом. А работа агентов – рекламировать своих клиентов, предлагать различным клубам. Миранчуку повезет, если на волне хайпа его занесет в клуб, где Алексей нужен и заиграет.  

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
14 мая в 10:09
Смысл статьи: посидеть на лавке в Барсе лет 5 - это круто, это хорошая работа агента, это мечта любого игрока! Будет что вспомнить на пенсии! Все на лавку!
mortid
mortid
13 мая в 19:52
Зачем такой сказочный заголовок?
Roman73
Roman73
13 мая в 16:46
Я вот выбираю между Ксюшей и Поклонской, они , правда , об этом не догадываются. Напрасно. Не понимают своего счастья.
DXTK
DXTK
13 мая в 14:44
Миранчук выбирает За кого на плейстейшен поиграть Барселона или Ювентус? помогите выбрать клуб с Месси или с Пеналду.
Raamtvall
Raamtvall
13 мая в 12:39
Во сне?
Литейный 4
Литейный 4
13 мая в 12:24
А в Юве или в Барсе знают вообще о существовании этого футболёра? Гыгыгы
juvenale
juvenale
13 мая в 12:15
хахаах его уровень максимум какой кальяри
viv
viv
13 мая в 12:15, ред.
Миранчук, семь раз отмерь, один отрежь, не ошибись.
blitz
blitz ответ Legend 6 (раскрыть)
13 мая в 12:13
И не только деньги спёр у Быстрова в мясном клубе, а ещё увел жену у друга.
blitz
blitz
13 мая в 12:11, ред.
Весь мир наблюдает как Барса с Юве передерутся за Миранчука:)
Legend 6
Legend 6 ответ BenderBender (комментарий удален) (раскрыть)
13 мая в 12:11
Он ведь у Быстрова деньги спёр в Спартаке.
Legend 6
Legend 6 ответ Данил Бритвин (раскрыть)
13 мая в 12:09
Ну это понятно и логично)
Но написано криво)
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответ Legend 6 (раскрыть)
13 мая в 11:55
Имеется ввиду топ-5 европейских Лиг.
Legend 6
Legend 6 ответ BenderBender (комментарий удален) (раскрыть)
13 мая в 11:52
На месте Мамаева в бутырке должен был быть карманник)))
Legend 6
Legend 6
13 мая в 11:52
"А ведь Александр не просто перешел в клуб топ-5 за 30 млн евро"

Монако ТОП-5?
112910415
112910415
13 мая в 11:47
в судьбе спортсмена возможны перемены, это следует принять со всей очевидностью !
больше пока ничего добавить невозможно
Лучший клуб страны
Лучший клуб страны
13 мая в 11:41
    Василий Иванов 1
    Василий Иванов 1
    13 мая в 11:25
    В итоге выберет Зенит, так как там больше зп предложат. Вот и сказочке конец.
    BESTJuventus21
    BESTJuventus21
    13 мая в 11:19
    ни Ювентусу ни Барсе не нужны уборщики или другой обслуживющий персонал. в этом плане у этих клубов полный порядок. по этому не понятно, зачем им Миранчук.
    STVA 1
    STVA 1
    13 мая в 11:12
    Нет слов((
    Q-J-G
    Q-J-G
    13 мая в 10:52
    Миранчук выбирает, его агент одобряет... Кто такой Миранчук? - Ювентус, Барселона не знает, да и никогда не узнает!)
    Евгений Сибель
    Евгений Сибель
    13 мая в 10:39
    Успокойтесь. Летом их Зенит купит с братом
    ARMENIAN
    ARMENIAN
    13 мая в 10:38
    Его уровень - Галатасарай максимум
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    13 мая в 10:32
    Как хочется верить в красивую сказку про Барселону и Миранчука. И не просыпаться, когда сказка кончиться
    VAN ARM
    VAN ARM
    13 мая в 10:11
    между как раз локо)))
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