Агент Хинчагов: «Итальянские клубы заинтересованы в Магкееве»

Агент Марат Хинчагов рассказал об интересе итальянских клубов к защитнику «Локомотива» .

Звонят много, интересуются. Из последнего — такой живой интерес был по Магкееву из «Локомотива». Звонили наши итальянские партнеры. Они связались с нами и просили узнать, возможно ли вытащить его в Италию. По их мнению, его можно вырастить до топ-уровня. Но сейчас это невозможно. «Локомотив» пока не рассматривает вариант с продажей. А вообще, нужно приходить с готовым предложением. А в данной ситуации по Магкееву — это было лишь прощупыванием ситуации.