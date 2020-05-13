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Агент Хинчагов: «Итальянские клубы заинтересованы в Магкееве»

13 мая 2020, 21:12

Агент Марат Хинчагов рассказал об интересе итальянских клубов к защитнику «Локомотива» Станиславу Магкееву.

Звонят много, интересуются. Из последнего — такой живой интерес был по Магкееву из «Локомотива». Звонили наши итальянские партнеры. Они связались с нами и просили узнать, возможно ли вытащить его в Италию. По их мнению, его можно вырастить до топ-уровня. Но сейчас это невозможно. «Локомотив» пока не рассматривает вариант с продажей. А вообще, нужно приходить с готовым предложением. А в данной ситуации по Магкееву — это было лишь прощупыванием ситуации.

Ранее Хинчагов заявил, что форвард «Зенита» Артем Дзюба стал бы отличным вариантом на роль нападающего «Милана».

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Все комментарии
112910415
112910415
14 мая в 05:16
абсолютно пустая информация
Donner
Donner
14 мая в 00:16
Очередной пиар.
VIPded
VIPded
13 мая в 22:37
Ага... Агент расскажет...)))
VAN ARM
VAN ARM
13 мая в 21:41
просто разговор)) и чуть рекламы))
Leha-ha50
Leha-ha50
13 мая в 21:29
Похоже не нащупали ???
STVA 1
STVA 1
13 мая в 21:20
Что может еще сказать агент))))
shlomo
shlomo
13 мая в 21:13
Смотря сколько предложат
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