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ЦСКА интересуется 24-летним нападающим «Дженоа» Санабрией

сегодня, 13:29

По информации российского журналиста Андрея Панкова, ЦСКА рассматривает возможность трансфера нападающего «Дженоа» Антонио Санабрии.

В нынешнем сезоне 24-летний парагваец сыграл в 16 матчах за генуэзцев, забил 3 гола и сделал 3 ассиста. По данным Transfermarkt, стоимость Санабрии составляет 6,5 млн евро.

В прошлом году интерес к Антонио проявляли «Лацио» и «Тоттенхэм».

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
сегодня в 14:41
Пока это слухи, рано что-то говорить.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 14:19
-Может парагвайца возьмём?
-Это интересно,продолжайте...
Великолепный
Великолепный
сегодня в 14:00
ЦСКА нужны 3-4 человека с опытом
что бы разбавить молодежь.
particular
particular
сегодня в 13:59
Надо от рассмотрения переходить к сделке... Может, хотя бы, сын парагвайского народа возведёт результативность в ранг победной необходимости..:))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:48
Староват).
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:46
Вполне сносная сумма отступных.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 13:35, ред.
Хорошие слухи каждый день.

У болельщиков с провинциальных болот паника.))))
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:32
Мы толком не представляем,что сейчас в ЦСКА происходит,и кто им полноценно рулит,поэтому "интересоваться" можно много и натужно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:31
Деньги от почтальонов поступили ;)
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