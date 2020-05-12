ЦСКА интересуется 24-летним нападающим «Дженоа» Санабрией

По информации российского журналиста Андрея Панкова, ЦСКА рассматривает возможность трансфера нападающего «Дженоа» Антонио Санабрии.
В нынешнем сезоне 24-летний парагваец сыграл в 16 матчах за генуэзцев, забил 3 гола и сделал 3 ассиста. По данным Transfermarkt, стоимость Санабрии составляет 6,5 млн евро.
В прошлом году интерес к Антонио проявляли «Лацио» и «Тоттенхэм».
-Это интересно,продолжайте...
-Это интересно,продолжайте...
что бы разбавить молодежь.
что бы разбавить молодежь.
У болельщиков с провинциальных болот паника.))))
У болельщиков с провинциальных болот паника.))))