ЦСКА интересуется 24-летним нападающим «Дженоа» Санабрией

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сегодня, 13:29

По информации российского журналиста Андрея Панкова, ЦСКА рассматривает возможность трансфера нападающего «Дженоа» .

В нынешнем сезоне 24-летний парагваец сыграл в 16 матчах за генуэзцев, забил 3 гола и сделал 3 ассиста. По данным Transfermarkt, стоимость Санабрии составляет 6,5 млн евро.

В прошлом году интерес к Антонио проявляли «Лацио» и «Тоттенхэм».