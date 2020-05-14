Жиго попал в сферу интересов «Лиона»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго может продолжить карьеру во Франции.
Как сообщается, к игроку московского клуба проявляет интерес «Лион». Французский клуб хочет усилить центр обороны и Жиго является одним из приоритетных вариантов на эту позицию.
Ранее Жиго заявил, что не намерен выступать за сборную России.
в отличном настроении будет готовиться к играм за Спартак !
в отличном настроении будет готовиться к играм за Спартак !
Тут главное непродешевить.....продавать так за дорого....
"Лион" те ещё торгаши....))
Покупают Менди за 5 млн....продают Реалу за 48....
Покупают Ндомбеле за 8 млн....продают Тоттенхэму за 60 млн...
Тут главное непродешевить.....продавать так за дорого....
"Лион" те ещё торгаши....))
Покупают Менди за 5 млн....продают Реалу за 48....
Покупают Ндомбеле за 8 млн....продают Тоттенхэму за 60 млн...
Не то что Зюба - в Милан, Лацио и еще с десяток английских клубов.
Не то что Зюба - в Милан, Лацио и еще с десяток английских клубов.