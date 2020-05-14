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Жиго попал в сферу интересов «Лиона»

14 мая 2020, 00:17

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго может продолжить карьеру во Франции.

Как сообщается, к игроку московского клуба проявляет интерес «Лион». Французский клуб хочет усилить центр обороны и Жиго является одним из приоритетных вариантов на эту позицию.

Ранее Жиго заявил, что не намерен выступать за сборную России.

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Все комментарии
112910415
112910415
14 мая в 06:04
хорошо, что попал !
в отличном настроении будет готовиться к играм за Спартак !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 мая в 04:24
Славного игрока выростил знаментый спортинтернат в Тарасофке...
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
14 мая в 01:49
Будет там местным "а я никита"
Jeck Denielse
Jeck Denielse
14 мая в 00:50
Хороший игрок....
Тут главное непродешевить.....продавать так за дорого....
"Лион" те ещё торгаши....))
Покупают Менди за 5 млн....продают Реалу за 48....
Покупают Ндомбеле за 8 млн....продают Тоттенхэму за 60 млн...
Faustello
Faustello
14 мая в 00:41
Из хрюшек во львы)))
Legend 6
Legend 6
14 мая в 00:22
Всего лишь Лион.
Не то что Зюба - в Милан, Лацио и еще с десяток английских клубов.
drug01
drug01
14 мая в 00:19
Значит надо подумать как жить дальше!
Cremen
Cremen
14 мая в 00:18
Геем меньше будет.
Q-J-G
Q-J-G
14 мая в 00:17
попал, это отлично
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