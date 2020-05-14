Жиго попал в сферу интересов «Лиона»

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14 мая 2020, 00:17

Защитник «Спартака» может продолжить карьеру во Франции.

Как сообщается, к игроку московского клуба проявляет интерес «Лион». Французский клуб хочет усилить центр обороны и Жиго является одним из приоритетных вариантов на эту позицию.

Ранее Жиго заявил, что не намерен выступать за сборную России.