Погребняк: «Рад, что будет доигран Кубок России»

Нападающий «Урала» прокомментировал решение РФС возобновить РПЛ и доиграть текущий розыгрыш Кубка России:

Очень взвешенное и правильное решение РФС . Дата проведения абсолютно верная. Успеем и подготовиться, и доиграть, и начать новый сезон. График отличный! В чемпионате и так немного игр, а здесь наконец возможность проводить матчи чаще.

Все мечтают играть, а не тренироваться. Главное, чтобы с эпидемиологической точки зрения все было стерильно и аккуратно, чтобы не было угрозы здоровью.

Рад, что Кубок будем доигрывать в этом сезоне. Шанс пройти дальше у нас есть, и шанс выиграть Кубок России сохраняется. Я очень рад!

Возвращение к тренировкам еще не обсуждали. Только узнали о возобновлении чемпионата. У некоторых игроков заканчиваются контракты, у меня тоже. Но надо сначала переварить информацию о возобновлении чемпионата. О контрактах поговорим потом.