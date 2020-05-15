Погребняк: «Рад, что будет доигран Кубок России»

Нападающий «Урала» Павел Погребняк прокомментировал решение РФС возобновить РПЛ и доиграть текущий розыгрыш Кубка России:
Очень взвешенное и правильное решение РФС. Дата проведения абсолютно верная. Успеем и подготовиться, и доиграть, и начать новый сезон. График отличный! В чемпионате и так немного игр, а здесь наконец возможность проводить матчи чаще.
Все мечтают играть, а не тренироваться. Главное, чтобы с эпидемиологической точки зрения все было стерильно и аккуратно, чтобы не было угрозы здоровью.
Рад, что Кубок будем доигрывать в этом сезоне. Шанс пройти дальше у нас есть, и шанс выиграть Кубок России сохраняется. Я очень рад!
Возвращение к тренировкам еще не обсуждали. Только узнали о возобновлении чемпионата. У некоторых игроков заканчиваются контракты, у меня тоже. Но надо сначала переварить информацию о возобновлении чемпионата. О контрактах поговорим потом.
Пять замен ввели в Бундеслиге и наверняка введут и в АПЛ. Если учесть частоту игр, это нормальная практика.
Ранее полузащитник ЦСКА Константин Кучаев тоже поддержал решение РФС возобновить сезон.