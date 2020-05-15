Кучаев: «Я рад, что чемпионат возобновили»

Полузащитник ЦСКА поделился мнением о возобновлении РПЛ с 21 июня:

Не знаю, оптимальная ли дата 21 июня, но не нам решать. Если РФС принял такое решение, значит, это правильно.

Я рад, что чемпионат возобновили. Наконец-то вернемся к полноценным тренировкам и играм. Без болельщиков, но в любом случае, это уже какое-то начало спортивной жизни. Я только рад. В клубе о возобновлении тренировок пока не говорили, прорабатывают варианты.

Пять замен — неожиданно, но ничего об этом не думаю. Главное — как можно скорее прийти в форму и начать играть.