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Кучаев: «Я рад, что чемпионат возобновили»

сегодня, 15:44

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился мнением о возобновлении РПЛ с 21 июня:

Не знаю, оптимальная ли дата 21 июня, но не нам решать. Если РФС принял такое решение, значит, это правильно.

Я рад, что чемпионат возобновили. Наконец-то вернемся к полноценным тренировкам и играм. Без болельщиков, но в любом случае, это уже какое-то начало спортивной жизни. Я только рад. В клубе о возобновлении тренировок пока не говорили, прорабатывают варианты.

Пять замен — неожиданно, но ничего об этом не думаю. Главное — как можно скорее прийти в форму и начать играть.

Ранее гендиректор ЦСКА Роман Бабаев также поддержал решение РФС возобновить чемпионат.

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:56
Надо готовиться, чтобы выдержать эти матчи без травм.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 17:08
Не хочется сглазить. А вдруг ситуация изменится, но будем надеяться, что все будет о кей. Теперь очередь за ТВ, чтобы Премьер все не захватил и можно было бы на общедоступных посмотреть.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:01
теперь всё просто)) остаётся играть и побеждать)))
oFANATo
oFANATo
сегодня в 15:46, ред.
Мы то же рады, спортивный принцип превыше всего.
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