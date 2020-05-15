Черевченко: «Выступаю против продолжения сезона, как Карпин и Слуцкий»

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко выступил против продолжения сезона в РПЛ:
В понедельник «Арсенал» собирается на базе, чтобы сдать анализы. В этом будут участвовать все сотрудники клуба.
Изначально я выступал за продолжение сезона, но я не знал, что это настолько затянется. Сейчас я полностью разделяю мнение Карпина и Слуцкого, которые выступали против продолжения сезона.
Что касается легионеров, у нас все в расположении, кроме Бауэра и Лодыгина. Остальные в сборе и готовы сдать анализы и приступить к работе. Я пока не знаю, как мы организуем тренировочный процесс, потому что нам нужно сначала дождаться результатов тестов, а также решить очень много технических вопросов. Это вопросы, связанные с тем, что многие сдали свои кваритры, а база находится на ремонте.
Месяц, чтобы подготовить команду к играм через два дня на третий, – мало. Неважно, пусть хоть пять, хоть 10 замен будет – не поможет. Мне нужно очень аккуратно проводить тренировки, потому что сейчас риск получить травму в тренировочном процессе очень высок. Сегодня уже будет два месяца, как игроки сидят дома. Пока что очень много вопросов, на которых нет ответов.
Также против возобновления сезона выступает «Ахмат».
А то придется сажать две команды на карантин., Которые успеют сыграть друг с другом
А то придется сажать две команды на карантин., Которые успеют сыграть друг с другом
Дата окончания понятна, до 2 августа должны подать все в УЕФА, какие команды будут участвовать. Но слишком много организационных вопросов, и непонятно, как это все будет происходить.
— Если чемпионат возобновится, то в зависимости от количества недель для подготовки можно будет оценить состояние футболистов. Но понятно, что на 100 процентов они не будут готовы. Играть смогут? Смогут. Результат какой-то давать смогут? Какой-то смогут. 100 процентов, что будет огромное количество травм, — сказал Карпин.
Дата окончания понятна, до 2 августа должны подать все в УЕФА, какие команды будут участвовать. Но слишком много организационных вопросов, и непонятно, как это все будет происходить.
— Если чемпионат возобновится, то в зависимости от количества недель для подготовки можно будет оценить состояние футболистов. Но понятно, что на 100 процентов они не будут готовы. Играть смогут? Смогут. Результат какой-то давать смогут? Какой-то смогут. 100 процентов, что будет огромное количество травм, — сказал Карпин.
Сейчас все шансы зацепить ЛЧ, тем более Локо уже не соперник...
Сейчас все шансы зацепить ЛЧ, тем более Локо уже не соперник...