Черевченко: «Выступаю против продолжения сезона, как Карпин и Слуцкий»

Главный тренер тульского «Арсенала» выступил против продолжения сезона в РПЛ :

В понедельник «Арсенал» собирается на базе, чтобы сдать анализы. В этом будут участвовать все сотрудники клуба.

Изначально я выступал за продолжение сезона, но я не знал, что это настолько затянется. Сейчас я полностью разделяю мнение Карпина и Слуцкого, которые выступали против продолжения сезона.

Что касается легионеров, у нас все в расположении, кроме Бауэра и Лодыгина. Остальные в сборе и готовы сдать анализы и приступить к работе. Я пока не знаю, как мы организуем тренировочный процесс, потому что нам нужно сначала дождаться результатов тестов, а также решить очень много технических вопросов. Это вопросы, связанные с тем, что многие сдали свои кваритры, а база находится на ремонте.

Месяц, чтобы подготовить команду к играм через два дня на третий, – мало. Неважно, пусть хоть пять, хоть 10 замен будет – не поможет. Мне нужно очень аккуратно проводить тренировки, потому что сейчас риск получить травму в тренировочном процессе очень высок. Сегодня уже будет два месяца, как игроки сидят дома. Пока что очень много вопросов, на которых нет ответов.