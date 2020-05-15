ГлавнаяНовости

Черевченко: «Выступаю против продолжения сезона, как Карпин и Слуцкий»

сегодня, 15:30

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко выступил против продолжения сезона в РПЛ:

В понедельник «Арсенал» собирается на базе, чтобы сдать анализы. В этом будут участвовать все сотрудники клуба. 

Изначально я выступал за продолжение сезона, но я не знал, что это настолько затянется. Сейчас я полностью разделяю мнение Карпина и Слуцкого, которые выступали против продолжения сезона. 

Что касается легионеров, у нас все в расположении, кроме Бауэра и Лодыгина. Остальные в сборе и готовы сдать анализы и приступить к работе. Я пока не знаю, как мы организуем тренировочный процесс, потому что нам нужно сначала дождаться результатов тестов, а также решить очень много технических вопросов. Это вопросы, связанные с тем, что многие сдали свои кваритры, а база находится на ремонте. 

Месяц, чтобы подготовить команду к играм через два дня на третий, – мало. Неважно, пусть хоть пять, хоть 10 замен будет – не поможет. Мне нужно очень аккуратно проводить тренировки, потому что сейчас риск получить травму в тренировочном процессе очень высок. Сегодня уже будет два месяца, как игроки сидят дома. Пока что очень много вопросов, на которых нет ответов.

Также против возобновления сезона выступает «Ахмат»

Все новости
Радченко: «Отставка Сёмина не позволит „Локомотиву“ догнать „Зенит“»
Сегодня, 19:57 Комментарии6
Президент «Торпедо»: «Мы разочарованы решением РФС, это несправедливо»
Сегодня, 19:37 Комментарии11
Мещеряков прокомментировал призыв фанатов «Локо» отправить его в отставку
Сегодня, 19:11 Комментарии7
Божович: «Мне будет очень трудно сейчас добраться до России»
Сегодня, 18:29 Комментарии11
Гендиректор «Анжи»: «Наша задача — получить лицензию на сезон-2020/21»
Сегодня, 18:05 Комментарии7
Павлюченко: «Не хочется, чтобы „Ротор“ зашёл в РПЛ и сразу вылетел»
Сегодня, 17:43 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
oFANATo
oFANATo ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 19:03, ред.
Это при условии если никто не заразится короной.

А то придется сажать две команды на карантин., Которые успеют сыграть друг с другом
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 18:58
Соглашусь только в том, что возможны травмы. По поводу всего остального - команды находятся в одинаковых условиях. Не было же такого, что Ростов был на карантине а другие тренировались по полной. Ну, походят тур-два пешком, поберегут себя мальца. А потом втянутся. Зато доиграют...
112910415
112910415
сегодня в 18:40
надо всё же постараться
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:28
теперь пару лет что ли на тренировки и подготовку)))
oFANATo
oFANATo ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 16:04, ред.
Как сказал Карпин — Не представляю, как может быть очень хорошее состояние после полутора-двух месяцев бегания по дорожке. Даже у тех футболистов, которые с мячом на ты, пока еще проблемы с мячом, потому что теряется и притупляется чувство мяча. Даже сильным и техничным футболистам нужно время, чтобы адаптироваться к мячу.
Дата окончания понятна, до 2 августа должны подать все в УЕФА, какие команды будут участвовать. Но слишком много организационных вопросов, и непонятно, как это все будет происходить.
— Если чемпионат возобновится, то в зависимости от количества недель для подготовки можно будет оценить состояние футболистов. Но понятно, что на 100 процентов они не будут готовы. Играть смогут? Смогут. Результат какой-то давать смогут? Какой-то смогут. 100 процентов, что будет огромное количество травм, — сказал Карпин.
ДСА
ДСА
сегодня в 15:50
Не хотите - не играйте.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:35, ред.
Ну Слуц понятно, вылет корячится, Карпин то чего?
Сейчас все шансы зацепить ЛЧ, тем более Локо уже не соперник...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 15:34
Леня против? Шалом космонавт!))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:34
Месяц мало!Охренеть
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100