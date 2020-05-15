Евсеев — о возобновлении РПЛ: «Сейчас в „Уфе“ находятся только 7 игроков»

Главный тренер «Уфы» прокомментировал решение РФС возобновить сезон РПЛ 21 июня:

Если приняли такое решение, значит, будем скоро начинать тренироваться нормально. Сейчас у нас в «Уфе» находится всего семь человек. Есть индивидуальные тренировки, да. Но скоро будем собираться всей командой, видимо.

Что касается пяти замен, то не могу сказать, хорошее это решение или плохое. Если регламент это позволяет, то я не вижу никаких проблем.