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Евсеев — о возобновлении РПЛ: «Сейчас в „Уфе“ находятся только 7 игроков»

сегодня, 15:49

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал решение РФС возобновить сезон РПЛ 21 июня:

Если приняли такое решение, значит, будем скоро начинать тренироваться нормально. Сейчас у нас в «Уфе» находится всего семь человек. Есть индивидуальные тренировки, да. Но скоро будем собираться всей командой, видимо.

Что касается пяти замен, то не могу сказать, хорошее это решение или плохое. Если регламент это позволяет, то я не вижу никаких проблем.

Ранее Евсеев в своем инстаграме поддержал решение ФИФА разрешить пять замен в матчах.

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Александр Нeвский
Александр Нeвский
сегодня в 17:13
как будто это чья-то вина
oFANATo
oFANATo
сегодня в 16:14
Главное что бы остальные смогли вернуться.
7 человек в строю это не о чем.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 16:05
Главное, что бы все выстроились в автобус. Гыгыгы
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:51
не беда)) начинай так))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:51
До 21 июня еще далеко - все успеют вернуться.
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