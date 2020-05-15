Бабаев: «ЦСКА поддерживает решение РФС возобновить чемпионат»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о решении исполкома РФС возобновить сезон в РПЛ 21 июня:
ЦСКА полностью поддерживает решение РФС. Пока у нас нет понимания, когда возобновится тренировочный процесс.
Ранее гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал возобновление сезона РПЛ.
Это Питерский Дюков уже заявил что если сезон не получится завершить, то зенит объявят чемпионом в кабинете.
Это Питерский Дюков уже заявил что если сезон не получится завершить, то зенит объявят чемпионом в кабинете.