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Бабаев: «ЦСКА поддерживает решение РФС возобновить чемпионат»

сегодня, 15:24

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о решении исполкома РФС возобновить сезон в РПЛ 21 июня:

ЦСКА полностью поддерживает решение РФС. Пока у нас нет понимания, когда возобновится тренировочный процесс.

Ранее гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал возобновление сезона РПЛ.

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SHMEL
SHMEL
сегодня в 16:52
Нам нужно подниматься вверх по таблице, поэтому это хорошая новость.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:47
посмотрим на вашу готовность)))
oFANATo
oFANATo
сегодня в 15:42
Так руководство ЦСКА и раньше не было против завершения сезона по спортивному принципу.

Это Питерский Дюков уже заявил что если сезон не получится завершить, то зенит объявят чемпионом в кабинете.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:38
Кикнадзе следующий...
Великолепный
Великолепный
сегодня в 15:35
ЦСКА всегда за футбол.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 15:30
Как можно полностью поддерживать процесс, если нет понимания!?).
drug01
drug01
сегодня в 15:28
Пора играть иначе будет поздно
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:26
Армейцы как всегда первые.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 15:24
ну тогда вперёд...
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