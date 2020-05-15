Гендиректор «Уфы» Газизов: «Будем исполнять приказ РФС»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о решении исполкома РФС возобновить РПЛ 21 июня:

Есть приказ, и мы будем его исполнять. Моя личная точка зрения? Я до этого все высказывал. Вышестоящая организация поставила задачу, надеюсь, мы исполним ее очень хорошо. «Уфа» проведет пять матчей у себя, три на выезде. 1 июня наше поле будет готовым. К тренировкам, надеюсь, приступим с понедельника.