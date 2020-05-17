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Томашевский: «Сёмин? Честно говоря, я в шоке от такого решения»

сегодня, 10:11

Российский хоккеист Евгений Томашевский прокомментировал уход главного тренера Юрия Сёмина из «Локомотива» по окончании контракта

Сёмин? Честно говоря, я в шоке от такого решения. Мы, болельщики «Спартака», переживали подобное после увольнения Массимо Карреры. Когда болельщики явно против, но все равно такое решение принимается.

Но здесь более острая ситуация. У Карреры к моменту увольнения после завоевания чемпионского титула в следующем сезоне явно упали результаты, а «Локомотив» борется за путевку в Лигу чемпионов, идет на втором месте в чемпионате. Поэтому сочувствую болельщикам «Локомотива». Ушла целая эпоха, я бы даже сказал: ушли эпоху.

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Все комментарии
Fendan
Fendan
сегодня в 10:53
В который уже раз.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:15
Да ладно, посмотрим, что потом нам запоёт кикнадзе.
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