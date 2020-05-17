Томашевский: «Сёмин? Честно говоря, я в шоке от такого решения»

Российский хоккеист Евгений Томашевский прокомментировал уход главного тренера из «Локомотива» по окончании контракта.

Сёмин? Честно говоря, я в шоке от такого решения. Мы, болельщики «Спартака», переживали подобное после увольнения Массимо Карреры. Когда болельщики явно против, но все равно такое решение принимается.

Но здесь более острая ситуация. У Карреры к моменту увольнения после завоевания чемпионского титула в следующем сезоне явно упали результаты, а «Локомотив» борется за путевку в Лигу чемпионов, идет на втором месте в чемпионате. Поэтому сочувствую болельщикам «Локомотива». Ушла целая эпоха, я бы даже сказал: ушли эпоху.