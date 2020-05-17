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Харгривз: «Санчо поможет МЮ вернуться на вершину»

сегодня, 21:45

Бывший полузащитник сборной Англии Оуэн Харгривз поделился мнением о потенциальном трансфере полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед»:

Джейдон должен выбрать лучший для себя вариант. Однако у МЮ есть прекрасный подбор молодых футболистов, поэтому любой топовый молодой игрок хотел бы оказаться у них.

«Ливерпуль» и «Ман Сити» оторвались от остальных в АПЛ. Футбол цикличен. «Манчестер Юнайтед» вернется. Трансфер такого игрока, как Санчо, поможет им. Он хорошо знает Манчестер, потому что был в «Сити». Очень повезет той команде, где Санчо продолжит карьеру. Джейдон будет много стоить, но он станет уникальным футболистом в течение следующего десятилетия. Может ли он выиграть «Золотой мяч»? Да, в потенциале он вообще вне всяких рейтингов. Уже сейчас впечатляет его влияние на игру «Боруссии».

Ранее Харгривз прокомментировал возможный переход полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане в «Баварию».

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 22:05
В ближайшее время ничто не поможет МЮ взобраться на вершину.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 22:01
Ну как купят,так и поговорим про мячты)))
drug01
drug01
сегодня в 21:58
Конечно поможет только надо верить
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:47
это только мечты))
beefs
beefs
сегодня в 21:47
ничего удивительного нет, так и будет
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:46
Уже купили что ли
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:46
Шансы писят процентов...
VIPded
VIPded
сегодня в 21:46
Он любому клубу пригодится!
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