Харгривз: «Санчо поможет МЮ вернуться на вершину»

Бывший полузащитник сборной Англии Оуэн Харгривз поделился мнением о потенциальном трансфере полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед»:
Джейдон должен выбрать лучший для себя вариант. Однако у МЮ есть прекрасный подбор молодых футболистов, поэтому любой топовый молодой игрок хотел бы оказаться у них.
«Ливерпуль» и «Ман Сити» оторвались от остальных в АПЛ. Футбол цикличен. «Манчестер Юнайтед» вернется. Трансфер такого игрока, как Санчо, поможет им. Он хорошо знает Манчестер, потому что был в «Сити». Очень повезет той команде, где Санчо продолжит карьеру. Джейдон будет много стоить, но он станет уникальным футболистом в течение следующего десятилетия. Может ли он выиграть «Золотой мяч»? Да, в потенциале он вообще вне всяких рейтингов. Уже сейчас впечатляет его влияние на игру «Боруссии».
Ранее Харгривз прокомментировал возможный переход полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане в «Баварию».