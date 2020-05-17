Харгривз: «Санчо поможет МЮ вернуться на вершину»

Бывший полузащитник сборной Англии поделился мнением о потенциальном трансфере полузащитника дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед»:

Джейдон должен выбрать лучший для себя вариант. Однако у МЮ есть прекрасный подбор молодых футболистов, поэтому любой топовый молодой игрок хотел бы оказаться у них.