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Кривцов: «Нельзя назвать чемпионат Беларуси очень сильным»

сегодня, 17:20

Защитник донецкого «Шахтера» Сергей Кривцов поделился мнением об уровне чемпионата Беларуси:

Футбол, конечно же, смотрю. Сейчас подключилась Бундеслига, до этого приходилось смотреть чемпионат Беларуси. Очень обрадовался возвращению немецкого чемпионата. К сожалению, в прямом эфире сегодня не удастся посмотреть. Посмотрю в записи или какие-то обзоры.

Чемпионат Беларуси нельзя назвать очень сильным. Команды пытаются играть в какой-то содержательный футбол. Как и у нас, есть команды, которые играют исключительно от обороны. Футбол, какой бы он ни был, все равно интересно смотреть.

Милевский – мастеровитый футболист. В его возрасте никакие физические данные особо не нужны. Он знает, как работать с мячом, когда и куда отдать передачу. Не нужно быть 20-летним мальчишкой, чтобы отдать уверенную передачу в необходимую зону.

Я бы еще выделил Саню Нойока. Он был одним из лидеров в «Динамо» Минск, а сейчас в «Динамо» Брест. Я думаю, они ведут игру в «Бресте».

Ранее главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук заявил, что в чемпионате Беларуси престижно работать.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 18:33
Всё познаётся в сравнении. Как от Солнца до Меркурия. Мы тоже далеко от них не ушли.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:16
За неимением лучшего и Беларусь можно смотреть.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:14
Разве кто то так сказал.
Судья Иванов
Судья Иванов
сегодня в 17:52
Нормальный чемпионат, без великих позорных команд.
minai
minai
сегодня в 17:49
Если честно - пародия на футбол.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 17:49
А не кто его таким и не называет.
SSPZ
SSPZ
сегодня в 17:48
кому не нравится, пусть смотрит сильные чемпионаты)
Abris
Abris
сегодня в 17:41
Меньше коррупции и беспредела.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:22
средний уровень)) не большие деньги))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:21
Так себе, середняк...
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