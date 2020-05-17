Кривцов: «Нельзя назвать чемпионат Беларуси очень сильным»

Защитник донецкого «Шахтера» поделился мнением об уровне чемпионата Беларуси:

Футбол, конечно же, смотрю. Сейчас подключилась Бундеслига, до этого приходилось смотреть чемпионат Беларуси. Очень обрадовался возвращению немецкого чемпионата. К сожалению, в прямом эфире сегодня не удастся посмотреть. Посмотрю в записи или какие-то обзоры.

Чемпионат Беларуси нельзя назвать очень сильным. Команды пытаются играть в какой-то содержательный футбол. Как и у нас, есть команды, которые играют исключительно от обороны. Футбол, какой бы он ни был, все равно интересно смотреть.

Милевский – мастеровитый футболист. В его возрасте никакие физические данные особо не нужны. Он знает, как работать с мячом, когда и куда отдать передачу. Не нужно быть 20-летним мальчишкой, чтобы отдать уверенную передачу в необходимую зону.

Я бы еще выделил Саню Нойока. Он был одним из лидеров в «Динамо» Минск, а сейчас в «Динамо» Брест. Я думаю, они ведут игру в «Бресте».